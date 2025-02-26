https://sarabic.ae/20250226/24-مليار-دولار-انخفاض-صادرات-نفط-دولة-عربية-في-2024-1098202866.html

24 مليار دولار انخفاض صادرات نفط دولة عربية في 2024

24 مليار دولار انخفاض صادرات نفط دولة عربية في 2024

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعااء، أن إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعت في 2024 بمقدار 24.1 مليار دولار، وبنسبة 10%، على أساس سنوي. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T14:59+0000

2025-02-26T14:59+0000

2025-02-26T15:30+0000

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وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، بأن عوائد السعودية من تصدير النفط انخفضت إلى 223.3 مليار دولار خلال 2024، مقابل 247.4 مليار دولار في 2023. وأوضحت أن السعودية تنفذ تخفيضا طوعيا بكمية مليون برميل يوميا، بجانب 7 دول من تحالف "أوبك+"، بإجمالي يصل لـ2.2 مليون برميل يوميا، وفيما قررت تمديدها حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن تعاد الكميات تدريجيا، أو تتوقف، بحسب ظروف سوق النفط. يأتي ذلك بالتزامن مع الالتزام بالسياسة الرسمية المُعلَنة من تحالف "أوبك+" بخفض قدره مليونا برميل يوميا، وهي سياسة مطبّقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2026. وأكد الموقع الإلكتروني أن إيرادات صادرات النفط السعودي في 2024 تراجعات على أساس سنوي في جميع أرباع العام، وذلك وسط تسجيل الربع الأخير أقل عائد، حيث سجّل الربع الثالث أكبر معدل تراجع بإيرادات صادرات النفط السعودي في العام نفسه، بفارق بلغ 9.3 مليار دولار، مقابل إيرادات الربع المقابل من العام السابق له، البالغة 61.8 مليار دولار. وعلى صعيد الأداء الشهري، سجّل شهر سبتمبر أقل معدل بإيرادات صادرات النفط السعودي في 2024، بقيمة بلغت 16.69 مليار دولار، في حين سجّل مارس أعلى معدل خلال العام، بلغ 21.21 مليار دولار.وتتبنى المملكة في السنوات الأخيرة سياسة التحفظ في بناء تقديرات الموازنة، تحسبا لأي تغيرات في الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث يأتي انخفاض الإيرادات مع تراجع إنتاج النفط في السعودية خلال العام الماضي إلى 8.98 مليون برميل يوميا، مقابل 9.61 مليون برميل يوميا في عام 2023.

https://sarabic.ae/20231213/شركة-سعودية-تفوز-بعقد-لرفع-إنتاجية-حقلين-نفطيين-في-مصر-1084032783.html

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