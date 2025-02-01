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من بينها 3 دول عربية... أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025
من بينها 3 دول عربية... أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025
سبوتنيك عربي
جاءت 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير/ كانون الثاني 2025، من ضمنها دولة تدخل القائمة لأول مرة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، أن هناك 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025، على رأسها تونس، فيما تصدّرت الهند القائمة، من خلال مشترياتها من النفط الخام من عدد من الدول في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.وجاء كل من السعودية والعراق - وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم - بالإضافة إلى تونس، ضمن تلك القائمة، في وقت تنوعت أكبر 5 صفقات نفطية في هذه الفترة الزمنية بين صفقات البيع والشراء، والاستثمار في عمليات تطوير حقول ومشروعات النفط العملاقة، وحفر آبار جديدة، حيث كانت قارة أفريقيا محورا رئيسا لتلك الصفقات التي شهدها الشهر الماضي.ودخلت تونس للمرة الأولى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025، إذ وقّعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية اتفاقية لتطوير حقل "البرمة"، على أن تُحفر بئر إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى مسار جانبي في حقل البرمة خلال العام الجاري 2025.ياتي هذا فيما لحق قطاع النفط العراقي بقائمة أكبر صفقات نفطية في يناير 2025، عبر صفقة مهمة لتطوير احتياطيات نفطية تم تقدييرها بأكثر من 9 مليارات برميل مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، وذلك ضمن خطط بغداد لزيادة إنتاجها النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميًا خلال 3 سنوات.فيما تربعت الهند على صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025، ؤ/كانون الثاني الماضي، وذلك من الشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت تسعى فيه أمريكا إلى حصار النفط الروسي الذي تحصل نيودلهي عليه بأسعار رخيصة.
https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-ضمن-الـ10-الكبار-لأهم-مشاريع-الطاقة-المتجددة-في-أفريقيا----1096992311.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, تونس, أخبار تونس اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, تونس, أخبار تونس اليوم

من بينها 3 دول عربية... أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025

15:33 GMT 01.02.2025
© Sputnik . bassem haddad سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية
سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . bassem haddad
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جاءت 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير/ كانون الثاني 2025، من ضمنها دولة تدخل القائمة لأول مرة.
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، أن هناك 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025، على رأسها تونس، فيما تصدّرت الهند القائمة، من خلال مشترياتها من النفط الخام من عدد من الدول في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا
21 يناير, 07:41 GMT
وجاء كل من السعودية والعراق - وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم - بالإضافة إلى تونس، ضمن تلك القائمة، في وقت تنوعت أكبر 5 صفقات نفطية في هذه الفترة الزمنية بين صفقات البيع والشراء، والاستثمار في عمليات تطوير حقول ومشروعات النفط العملاقة، وحفر آبار جديدة، حيث كانت قارة أفريقيا محورا رئيسا لتلك الصفقات التي شهدها الشهر الماضي.
ودخلت تونس للمرة الأولى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025، إذ وقّعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية اتفاقية لتطوير حقل "البرمة"، على أن تُحفر بئر إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى مسار جانبي في حقل البرمة خلال العام الجاري 2025.
ياتي هذا فيما لحق قطاع النفط العراقي بقائمة أكبر صفقات نفطية في يناير 2025، عبر صفقة مهمة لتطوير احتياطيات نفطية تم تقدييرها بأكثر من 9 مليارات برميل مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، وذلك ضمن خطط بغداد لزيادة إنتاجها النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميًا خلال 3 سنوات.
فيما تربعت الهند على صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025، ؤ/كانون الثاني الماضي، وذلك من الشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت تسعى فيه أمريكا إلى حصار النفط الروسي الذي تحصل نيودلهي عليه بأسعار رخيصة.
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