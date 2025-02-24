https://sarabic.ae/20250224/كيف-تسبب-العراق-بانخفاض-أسعار-النفط-عالميا؟-1098105883.html
كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟
كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار النفط عالميا، اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا ما وسّع خسائرها منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب توقعات باستئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد موقع قناة "السومرية نيوز"، بانخفاض العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو/ أيار المقبل، بنحو 0.2 دولار للبرميل، أي ما يعادل 0.3%، ليصل إلى مستويات أقل من 74 دولارًا للبرميل.وتتابع الأسواق العالمية عن كثب عودة انتظام الإمدادات النفطية من العراق، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية عن استعدادها لتسلم 185 ألف برميل يوميًا لتصديرها من إقليم كردستان، كمرحلة أولى، وذلك مع الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان، بنحو 0.3 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.4%، ليصل إلى مستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل.وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الخامين بأكثر من دولارين للبرميل، حيث هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.68%، بينما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي بنسبة 2.9%. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.4%، في حين انخفض خام "غرب تكساس" بنسبة 0.5%.وفي وقت سابق، طالبت وزارة النفط العراقية سلطات إقليم كردستان، بتسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية.وأعلنت الوزارة أن نفط إقليم كردستان العراق سيتم تصديره عبر ميناء "جيهان" التركي، وفقا للعقود بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، يوم السبت الماضي.وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، سيتم استئنافه خلال أسبوع.
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟
شهدت أسعار النفط عالميا، اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا ما وسّع خسائرها منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب توقعات باستئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى المحادثات الجارية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأفاد موقع
قناة "السومرية نيوز"، بانخفاض العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو/ أيار المقبل، بنحو 0.2 دولار للبرميل، أي ما يعادل 0.3%، ليصل إلى مستويات أقل من 74 دولارًا للبرميل.
وتتابع الأسواق العالمية عن كثب عودة انتظام الإمدادات النفطية من العراق، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية عن استعدادها لتسلم 185 ألف برميل يوميًا لتصديرها من إقليم كردستان، كمرحلة أولى، وذلك مع الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان، بنحو 0.3 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.4%، ليصل إلى مستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل.
وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الخامين بأكثر من دولارين للبرميل، حيث هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.68%، بينما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي بنسبة 2.9%. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.4%، في حين انخفض خام "غرب تكساس" بنسبة 0.5%.
وفي وقت سابق، طالبت وزارة النفط العراقية سلطات إقليم كردستان، بتسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية.
وأعلنت الوزارة أن نفط إقليم كردستان العراق
سيتم تصديره عبر ميناء "جيهان" التركي، وفقا للعقود بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، يوم السبت الماضي.
وقالت الوزارة إنه "تم استكمال الإجراءات المتعلقة باستئناف التصدير ضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة "أوبك"، ووفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة".
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، سيتم استئنافه خلال أسبوع.