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ليبيا تعلن إعادة العمل بحقل نفطي بعد توقف دام 10 سنوات
ليبيا تعلن إعادة العمل بحقل نفطي بعد توقف دام 10 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم السبت، عن إعادة تشغيل أول بئر إنتاجية في حقل "الصباح" بعد توقف دام 10 سنوات، نتيجة تعرضه للتخريب. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T18:53+0000
2025-02-22T18:53+0000
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وقامت شركة الزويتينة للنفط بإعادة تشغيل الحقل، بعد أن تم تأمينه من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية.ووفقا لمؤسسة النفط الليبية، تبلغ الطاقة الإنتاجية للبئر 600 برميل يوميا، يتم نقلها إلى حقل زلة، الذي يبعد 90 كيلو مترا عبر صهاريج متنقلة، مع ترحيل أول شحنة غدا الأحد، وهي الأولى منذ توقف الإنتاج.ووضعت شركة الزويتينة خطة مستعجلة لإعادة الإنتاج على مرحلتين؛ الأولى تشمل تشغيل بئرين بطاقة 1200 برميل يوميا، والثانية تتضمن تركيب معمل الإنتاج المبكر لتشغيل 17 بئرا بطاقة 4000 برميل يوميا بحلول الربع الأخير من 2025، ليصل إنتاج الحقل لاحقا إلى 5000 برميل يوميا.
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أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ليبيا تعلن إعادة العمل بحقل نفطي بعد توقف دام 10 سنوات

18:53 GMT 22.02.2025
© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
حقل نفطي
© Sputnik . Boris Babanov
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تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم السبت، عن إعادة تشغيل أول بئر إنتاجية في حقل "الصباح" بعد توقف دام 10 سنوات، نتيجة تعرضه للتخريب.
وقامت شركة الزويتينة للنفط بإعادة تشغيل الحقل، بعد أن تم تأمينه من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية.
ووفقا لمؤسسة النفط الليبية، تبلغ الطاقة الإنتاجية للبئر 600 برميل يوميا، يتم نقلها إلى حقل زلة، الذي يبعد 90 كيلو مترا عبر صهاريج متنقلة، مع ترحيل أول شحنة غدا الأحد، وهي الأولى منذ توقف الإنتاج.
ووضعت شركة الزويتينة خطة مستعجلة لإعادة الإنتاج على مرحلتين؛ الأولى تشمل تشغيل بئرين بطاقة 1200 برميل يوميا، والثانية تتضمن تركيب معمل الإنتاج المبكر لتشغيل 17 بئرا بطاقة 4000 برميل يوميا بحلول الربع الأخير من 2025، ليصل إنتاج الحقل لاحقا إلى 5000 برميل يوميا.
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