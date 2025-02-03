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هل يُنهي تعديل قانون الموازنة العراقية أزمة تصدير نفط كردستان؟
هل يُنهي تعديل قانون الموازنة العراقية أزمة تصدير نفط كردستان؟
سبوتنيك عربي
تسود الأوساط الكردية وبعض الأوساط السياسية العراقية حالة من التفاؤل بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T20:42+0000
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هل يُهي التعديل الأزمات المتراكمة منذ سنوات بين إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي والحكومة الاتحادية في بغداد..وما هى المعوقات التي يمكن أن تعرقل السير قدما في إنهاء هذا الملف الخلافي محليا وإقليميا؟بداية يقول كفاح محمود الخبير في الشؤون الكردية والعراقية: "التعديل الذي أقره البرلمان العراقي سهل الأمر كثيرا فيما يتعلق بأِزمة تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك بدفع تكاليف استخراج النفط البالغة 16 دولارا للبرميل، مما سيشجع الشركات والجهات المستفيدة بالإسراع في جريان نفط كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.بداية الحل وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"كما اتفق الإقليم والحكومة الاتحادية بأن تذهب إيرادات تلك الكمية المصدرة إلى شركة سومو الاتحادية وبالسعر العالمي، مقابل حل إشكاليات الرواتب وحصة الموازنة للإقليم.وأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن "هناك قوى لا ترغب بالنظام الفيدرالي تعمل على إعاقة أي إتفاق بين بغداد وأربيل وذلك لتكثيف السلطات (المركزية) وجعلها بديلا للسلطات الاتحادية، وهذا بتقديري أساس المسألة بين بغداد وأربيل التواقة إلى نظام فيدرالي تعددي حقيقي".ويعتقد محمود، "أن المشكلة ما تزال في بداية طريقها للحل وهناك عقبة مهمة جدا بدونها لن تحل هذه الإشكاليات، ألا وهي تشريع قانون للنفط والغاز يلبي رغبة المنتجين سواء في الأقاليم أو المحافظات ويضمن حقوقها، وما لم يتم تشريعه ستبقى الأمور معلقة ومرقعة".نزاع شركات النفطمن جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، "صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من قبل اللجنة المالية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"هذا التصويت كان هدفه تسوية نزاع مع شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان وتعويضها بمضاعفة المبلغ الذي تم تحديده في المادة الـ 12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023، والبالغ 6 دولار للبرميل ليتم تعديله في خطة التعويض ليصبح 16 دولارا للبرميل".وتابع الحسيني، "هذا التعديل المالي الذي أقره البرلمان ينهي الجدل الذي أثاره اعتراض الشركات العاملة في إقليم كردستان حول احتساب كلف إنتاج النفط في الإقليم بشكل متساوي مع كلف الإنتاج في جنوب العراق، دون الأخذ بالاعتبار أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية، وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب".عراقيل محتملةوأكد المحلل السياسي، "أن هذا الخلاف السابق ذكره تسبب بإيقاف تصدير نفط الإقليم لمدة عامين وفق قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استنادا إلى شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا،هذا الأمر كلف العراق خسائر قدرت ب 18 مليار دولار بحسب ما اعلنه رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي في شهر كانون الثاني الماضي".‏ولفت الحسيني، "إلى أن حكومة الإقليم متفائلة بهذا التعديل وسط اعتراضات عدد من نواب الوسط والجنوب بلغ عددهم 50 نائبا لم يحضروا الجلسة، غير أن تطبيق القوانين في العراق يبقى رهينة المزاج السياسي وتقلباته".وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية" بحسب "شفق نيوز".أما الفقرة الثانية، تنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعنا قدمته وزارة النفط العراقية، وألغت أحكاما سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.ووفقا للمحكمة، فإن العقود تعتبر (صحيحة) ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022 بحسب موقع (شفق نيوز الكردستاني)وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في فبراير/شباط 2022، لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.وتناولت بعض التقارير الإعلامية أخبار تتحدث عن مطالبة تسع شركات أجنبية بتعويضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط، بعد رد القضاء العراقي طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, إقليم كردستان, أخبار كردستان, البرلمان العراقي, رئيس البرلمان العراقي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سوق النفط, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, وزارة النفط العراقية, أسعار النفط اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, إقليم كردستان, أخبار كردستان, البرلمان العراقي, رئيس البرلمان العراقي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سوق النفط, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, وزارة النفط العراقية, أسعار النفط اليوم

هل يُنهي تعديل قانون الموازنة العراقية أزمة تصدير نفط كردستان؟

20:42 GMT 03.02.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielenالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielen
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تسود الأوساط الكردية وبعض الأوساط السياسية العراقية حالة من التفاؤل بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023، والذي قد يمثل انفراجة فيما يتعلق بتصدير نفط الإقليم المتوقف منذ عامين.
هل يُهي التعديل الأزمات المتراكمة منذ سنوات بين إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي والحكومة الاتحادية في بغداد..وما هى المعوقات التي يمكن أن تعرقل السير قدما في إنهاء هذا الملف الخلافي محليا وإقليميا؟
بداية يقول كفاح محمود الخبير في الشؤون الكردية والعراقية: "التعديل الذي أقره البرلمان العراقي سهل الأمر كثيرا فيما يتعلق بأِزمة تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك بدفع تكاليف استخراج النفط البالغة 16 دولارا للبرميل، مما سيشجع الشركات والجهات المستفيدة بالإسراع في جريان نفط كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.

بداية الحل

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"كما اتفق الإقليم والحكومة الاتحادية بأن تذهب إيرادات تلك الكمية المصدرة إلى شركة سومو الاتحادية وبالسعر العالمي، مقابل حل إشكاليات الرواتب وحصة الموازنة للإقليم.

وتابع محمود: "الجميع متفائل بما تم وقد رحبت القيادة في كوردستان بموافقة البرلمان العراقي على تعديل قانون الموازنة، وتبقى الهواجس موجودة بسبب سوابق أخرى تم الاتفاق عليها لكن أطراف متنفذة نكثت بتلك التوافقات وأدت إلى تضخيم وتعقيد الإشكاليات.

وأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن "هناك قوى لا ترغب بالنظام الفيدرالي تعمل على إعاقة أي إتفاق بين بغداد وأربيل وذلك لتكثيف السلطات (المركزية) وجعلها بديلا للسلطات الاتحادية، وهذا بتقديري أساس المسألة بين بغداد وأربيل التواقة إلى نظام فيدرالي تعددي حقيقي".
ويعتقد محمود، "أن المشكلة ما تزال في بداية طريقها للحل وهناك عقبة مهمة جدا بدونها لن تحل هذه الإشكاليات، ألا وهي تشريع قانون للنفط والغاز يلبي رغبة المنتجين سواء في الأقاليم أو المحافظات ويضمن حقوقها، وما لم يتم تشريعه ستبقى الأمور معلقة ومرقعة".
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نزاع شركات النفط

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، "صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من قبل اللجنة المالية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"هذا التصويت كان هدفه تسوية نزاع مع شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان وتعويضها بمضاعفة المبلغ الذي تم تحديده في المادة الـ 12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023، والبالغ 6 دولار للبرميل ليتم تعديله في خطة التعويض ليصبح 16 دولارا للبرميل".
وتابع الحسيني، "هذا التعديل المالي الذي أقره البرلمان ينهي الجدل الذي أثاره اعتراض الشركات العاملة في إقليم كردستان حول احتساب كلف إنتاج النفط في الإقليم بشكل متساوي مع كلف الإنتاج في جنوب العراق، دون الأخذ بالاعتبار أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية، وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب".
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عراقيل محتملة

وأكد المحلل السياسي، "أن هذا الخلاف السابق ذكره تسبب بإيقاف تصدير نفط الإقليم لمدة عامين وفق قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استنادا إلى شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا،هذا الأمر كلف العراق خسائر قدرت ب 18 مليار دولار بحسب ما اعلنه رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي في شهر كانون الثاني الماضي".
وأوضح الحسيني، "أن تفاصيل آلية تنفيذ التشريع الجديد فسوف يتم من خلال تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة في مدة لا تتجاوز 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ، تقوم باحتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل نفط إقليم كردستان ولكل حقل على حدة".
‏ولفت الحسيني، "إلى أن حكومة الإقليم متفائلة بهذا التعديل وسط اعتراضات عدد من نواب الوسط والجنوب بلغ عددهم 50 نائبا لم يحضروا الجلسة، غير أن تطبيق القوانين في العراق يبقى رهينة المزاج السياسي وتقلباته".
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وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية" بحسب "شفق نيوز".
أما الفقرة الثانية، تنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعنا قدمته وزارة النفط العراقية، وألغت أحكاما سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.
ووفقا للمحكمة، فإن العقود تعتبر (صحيحة) ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022 بحسب موقع (شفق نيوز الكردستاني)
وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في فبراير/شباط 2022، لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.
وتناولت بعض التقارير الإعلامية أخبار تتحدث عن مطالبة تسع شركات أجنبية بتعويضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط، بعد رد القضاء العراقي طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.
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