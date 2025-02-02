https://sarabic.ae/20250202/حريق-بسيط-إثر-هجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-ورئيس-الوزراء-العراقي-يأمر-بالتحقيق-1097414213.html

حريق بسيط إثر هجوم على حقل "كورمور" للغاز بكردستان... ورئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق

حريق بسيط إثر هجوم على حقل "كورمور" للغاز بكردستان... ورئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق

سبوتنيك عربي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء اليوم الأحد، عن "تشكيل لجنة أمنية لكشف ملابسات القصف الذي تعرض له حقل كومور الغازي في محافظة السلمانية". 02.02.2025, سبوتنيك عربي

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وذكرت الخلية، في بيان لها، إن "القائد العام للقوات المسلحة تابع مجريات الحادث في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية أو مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف البيان، أن "السوداني أوعز بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيرا إلى أن "قيادة العمليات المشتركة استمرت بالتواصل والتوجيه مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثيات هذا الحادث".وأكد البيان على أن "أي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والإضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".وتعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، مساء اليوم، لهجوم أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

https://sarabic.ae/20220627/ما-الجهات-التي-تقف-وراء-استهداف-حقل-غاز-السليمانية-كورمور-وأهدافها؟-1064319118.html

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