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https://sarabic.ae/20250221/احتياطيات-النفط-في-دولة-عربية-ترتفع-من-أول-بئر-أفقية-1098022168.html
احتياطيات النفط في دولة عربية ترتفع من أول بئر أفقية
احتياطيات النفط في دولة عربية ترتفع من أول بئر أفقية
سبوتنيك عربي
تلقّت احتياطيات النفط في دولة عربية دعما بنحو 500 ألف برميل بعد نجاح شركتي بترول في حفر أول بئر أفقية في طبقة المساجد العميقة. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T07:53+0000
2025-02-21T07:53+0000
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وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الجمعة، أن شركة عجيبة المصرية للبترول قد أعلنت إكمالها بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، حفر أول بئر أفقية في خزان المساجد الكربوني العميق بحقل شمال روزا، عبر استعمال أحدث تقنيات الحفر لتعظيم الجدوى الاقتصادية للخزانات منخفضة النفاذية.وأفادت بأن الإنجاز يأتي في سياق توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتعظيم الإنتاج والاحتياطيات النفطية بما يدعم خطط البلاد للاستفادة من مواردها في خفض فاتورة الاستيراد.وأكدت أن خزان المساجد الكربوني العميق يعد واحدا من التكوينات الصعبة، إذ يقع على عمق يتجاوز 11 ألف قدم، ويتميز بانخفاض النفاذية، إلا أن الشركتين "عجيبة وإيني" أكدتا ضمان استدامة الإنتاج، والحد من زيادة المياه المصاحبة.وأشارت المنصة إلى أن "خزان المساجد الكربوني العميق شكل تحديا لعمليات الحفر التقليدية، إذ كان يؤثّر سلبًا بمعدلات الإنتاج في الآبار الرأسية التقليدية التي لم يتجاوز إنتاجها 150 برميلًا يوميًا، قبل أن تتوقف عن الإنتاج بسبب ضعف نفاذية الصخور".ولفتت الشركة إلى أنه على الرغم من المحاولات السابقة للتحسين بضخّ الأحماض، ظلّت معدلات الإنتاج محدودة، ما دفعها لحفر أول بئر أفقية في مصر.وحققت أول بئر أفقية في مصر قفزة إنتاجية غير مسبوقة مقارنة بالآبار الرأسية التقليدية، إذ بلغت 550 برميل نفط يوميا، و6.8 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مع تحسُّن الإنتاج بأكثر من 600%.استأنفت مصر، في الثامن من الشهر الجاري، عمليات الحفر في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع عودة الحفار "سايبم 10000" إلى الموقع.وذكرت منصة الطاقة أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مع تقليل الاعتماد على الواردات، في استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية.
https://sarabic.ae/20241007/حقل-نفط-مصري-ينافس-أضخم-الأحواض-الأمريكية--1093519163.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

احتياطيات النفط في دولة عربية ترتفع من أول بئر أفقية

07:53 GMT 21.02.2025
© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . Boris Babanov
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تلقّت احتياطيات النفط في دولة عربية دعما بنحو 500 ألف برميل بعد نجاح شركتي بترول في حفر أول بئر أفقية في طبقة المساجد العميقة.
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الجمعة، أن شركة عجيبة المصرية للبترول قد أعلنت إكمالها بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، حفر أول بئر أفقية في خزان المساجد الكربوني العميق بحقل شمال روزا، عبر استعمال أحدث تقنيات الحفر لتعظيم الجدوى الاقتصادية للخزانات منخفضة النفاذية.
معدات استخراج البترول في حقل بدر النفطس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية
7 أكتوبر 2024, 14:46 GMT
وأفادت بأن الإنجاز يأتي في سياق توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتعظيم الإنتاج والاحتياطيات النفطية بما يدعم خطط البلاد للاستفادة من مواردها في خفض فاتورة الاستيراد.
وأكدت أن خزان المساجد الكربوني العميق يعد واحدا من التكوينات الصعبة، إذ يقع على عمق يتجاوز 11 ألف قدم، ويتميز بانخفاض النفاذية، إلا أن الشركتين "عجيبة وإيني" أكدتا ضمان استدامة الإنتاج، والحد من زيادة المياه المصاحبة.
وأشارت المنصة إلى أن "خزان المساجد الكربوني العميق شكل تحديا لعمليات الحفر التقليدية، إذ كان يؤثّر سلبًا بمعدلات الإنتاج في الآبار الرأسية التقليدية التي لم يتجاوز إنتاجها 150 برميلًا يوميًا، قبل أن تتوقف عن الإنتاج بسبب ضعف نفاذية الصخور".
ولفتت الشركة إلى أنه على الرغم من المحاولات السابقة للتحسين بضخّ الأحماض، ظلّت معدلات الإنتاج محدودة، ما دفعها لحفر أول بئر أفقية في مصر.
وحققت أول بئر أفقية في مصر قفزة إنتاجية غير مسبوقة مقارنة بالآبار الرأسية التقليدية، إذ بلغت 550 برميل نفط يوميا، و6.8 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مع تحسُّن الإنتاج بأكثر من 600%.
استأنفت مصر، في الثامن من الشهر الجاري، عمليات الحفر في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع عودة الحفار "سايبم 10000" إلى الموقع.
وذكرت منصة الطاقة أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مع تقليل الاعتماد على الواردات، في استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية.
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