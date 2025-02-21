https://sarabic.ae/20250221/احتياطيات-النفط-في-دولة-عربية-ترتفع-من-أول-بئر-أفقية-1098022168.html

احتياطيات النفط في دولة عربية ترتفع من أول بئر أفقية

احتياطيات النفط في دولة عربية ترتفع من أول بئر أفقية

سبوتنيك عربي

تلقّت احتياطيات النفط في دولة عربية دعما بنحو 500 ألف برميل بعد نجاح شركتي بترول في حفر أول بئر أفقية في طبقة المساجد العميقة. 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T07:53+0000

2025-02-21T07:53+0000

2025-02-21T07:53+0000

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وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الجمعة، أن شركة عجيبة المصرية للبترول قد أعلنت إكمالها بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، حفر أول بئر أفقية في خزان المساجد الكربوني العميق بحقل شمال روزا، عبر استعمال أحدث تقنيات الحفر لتعظيم الجدوى الاقتصادية للخزانات منخفضة النفاذية.وأفادت بأن الإنجاز يأتي في سياق توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتعظيم الإنتاج والاحتياطيات النفطية بما يدعم خطط البلاد للاستفادة من مواردها في خفض فاتورة الاستيراد.وأكدت أن خزان المساجد الكربوني العميق يعد واحدا من التكوينات الصعبة، إذ يقع على عمق يتجاوز 11 ألف قدم، ويتميز بانخفاض النفاذية، إلا أن الشركتين "عجيبة وإيني" أكدتا ضمان استدامة الإنتاج، والحد من زيادة المياه المصاحبة.وأشارت المنصة إلى أن "خزان المساجد الكربوني العميق شكل تحديا لعمليات الحفر التقليدية، إذ كان يؤثّر سلبًا بمعدلات الإنتاج في الآبار الرأسية التقليدية التي لم يتجاوز إنتاجها 150 برميلًا يوميًا، قبل أن تتوقف عن الإنتاج بسبب ضعف نفاذية الصخور".ولفتت الشركة إلى أنه على الرغم من المحاولات السابقة للتحسين بضخّ الأحماض، ظلّت معدلات الإنتاج محدودة، ما دفعها لحفر أول بئر أفقية في مصر.وحققت أول بئر أفقية في مصر قفزة إنتاجية غير مسبوقة مقارنة بالآبار الرأسية التقليدية، إذ بلغت 550 برميل نفط يوميا، و6.8 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مع تحسُّن الإنتاج بأكثر من 600%.استأنفت مصر، في الثامن من الشهر الجاري، عمليات الحفر في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع عودة الحفار "سايبم 10000" إلى الموقع.وذكرت منصة الطاقة أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مع تقليل الاعتماد على الواردات، في استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية.

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