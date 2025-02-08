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https://sarabic.ae/20250208/مصر-استئناف-أعمال-الحفر-في-حقل-ظهر-لزيادة-إنتاج-البلاد-من-الغاز-1097594766.html
مصر.. استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر لزيادة إنتاج البلاد من الغاز
مصر.. استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر لزيادة إنتاج البلاد من الغاز
سبوتنيك عربي
استأنفت مصر، اليوم السبت، عمليات الحفر في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع عودة الحفار "سايبم 10000" إلى الموقع. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T15:05+0000
2025-02-08T15:05+0000
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وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مع تقليل الاعتماد على الواردات، في استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية.وأكد الموقع الإلكتروني أن هذه الخطوة تحظى بأهمية كبيرة لدعم قطاع الطاقة في مصر من أجل زيادة الإنتاج من حقل ظهر الذي يمثّل ركيزة أساسية في إمدادات الغاز المحلية. وتتوقع السلطات المصرية أن تُسهم أعمال الحفر الجديدة في رفع معدلات الإنتاج، اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة المستعملة في التنقيب بالمياه العميقة.ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لموقع حقل ظهر، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة جهود وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج، بناء للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين".ولفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا وخاصة لتكثيف أنشطة الاستكشاف، لضمان توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.في وقت أشار وزير البترول المصري، كريم بدوي، إلى أن "عودة الحفار "سايبم 10000" تُعدّ خطوة مهمة في مسار استكمال أعمال الحفر والاستكشاف بحقل ظهر".وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أكدت وزارة البترول المصرية، "اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية".وقالت الوزارة في بيان لها: إن "نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد"، متوقعة تجاوز هذه الكمية".وأضافت أن "شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".
https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-تسجل-اكتشافات-ضخمة-للنفط-والغاز-في-24-ساعة----1097002816.html
https://sarabic.ae/20240526/وزارة-البترول-المصرية-تنفي-توقف-أعمال-التطوير-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1089230283.html
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أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار
أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار

مصر.. استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر لزيادة إنتاج البلاد من الغاز

15:05 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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تابعنا عبر
استأنفت مصر، اليوم السبت، عمليات الحفر في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع عودة الحفار "سايبم 10000" إلى الموقع.
وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مع تقليل الاعتماد على الواردات، في استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية.
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21 يناير, 12:50 GMT
وأكد الموقع الإلكتروني أن هذه الخطوة تحظى بأهمية كبيرة لدعم قطاع الطاقة في مصر من أجل زيادة الإنتاج من حقل ظهر الذي يمثّل ركيزة أساسية في إمدادات الغاز المحلية.
وتتوقع السلطات المصرية أن تُسهم أعمال الحفر الجديدة في رفع معدلات الإنتاج، اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة المستعملة في التنقيب بالمياه العميقة.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لموقع حقل ظهر، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة جهود وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج، بناء للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين".
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا وخاصة لتكثيف أنشطة الاستكشاف، لضمان توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.
في وقت أشار وزير البترول المصري، كريم بدوي، إلى أن "عودة الحفار "سايبم 10000" تُعدّ خطوة مهمة في مسار استكمال أعمال الحفر والاستكشاف بحقل ظهر".
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وزارة البترول المصرية تنفي توقف أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي
26 مايو 2024, 19:38 GMT
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أكدت وزارة البترول المصرية، "اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية".
وقالت الوزارة في بيان لها: إن "نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد"، متوقعة تجاوز هذه الكمية".
وأضافت أن "شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".
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