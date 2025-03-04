https://sarabic.ae/20250304/أكبر-مصنع-هيدروجين-أخضر-في-العالم-استثمار-ضخم-في-سيناء-1098377494.html
أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم.. استثمار ضخم في سيناء
أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم.. استثمار ضخم في سيناء
سبوتنيك عربي
تسعى دولة عربية إلى بناء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم بتكلفة عملاقة، ضمن جهود هذه الدولة لتسريع تحول الطاقة، ومجابهة الطلب المرتفع على الكهرباء لديها. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T12:51+0000
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وطرحت منصة الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مشروعا لبناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، في جنوب سيناء بتكلفة 17 مليار دولار.ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر العملاق، بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030، بينما ستنتهي المرحلة الثانية في عام 2033، والمرحلة الثانية بحلول عام 2035، بحسب موقع "الطاقة".وتستهدف عملية بناء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم، على الأراضي المصرية، الوصول إلى كمية من الطاقة الإنتاجية، للاستعمال المحلي والتصدير، بما يكفل دعم جهود القاهرة لتحقيق تحوّل الطاقة، والحصول على حصة كبيرة من السوق المستقبلية لهذا الوقود.بحث إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصريةدولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم.. استثمار ضخم في سيناء
تسعى دولة عربية إلى بناء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم بتكلفة عملاقة، ضمن جهود هذه الدولة لتسريع تحول الطاقة، ومجابهة الطلب المرتفع على الكهرباء لديها.
وطرحت منصة الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مشروعا لبناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، في جنوب سيناء بتكلفة 17 مليار دولار.
ويستهدف المصنع الذي سيقع على مساحة 127 كيلومترا مربعا، إنتاج ما يصل إلى 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر العملاق، بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030، بينما ستنتهي المرحلة الثانية في عام 2033، والمرحلة الثانية بحلول عام 2035، بحسب موقع "الطاقة".
وتستهدف عملية بناء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم، على الأراضي المصرية
، الوصول إلى كمية من الطاقة الإنتاجية، للاستعمال المحلي والتصدير، بما يكفل دعم جهود القاهرة لتحقيق تحوّل الطاقة، والحصول على حصة كبيرة من السوق المستقبلية لهذا الوقود.