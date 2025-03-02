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https://sarabic.ae/20250302/5-دول-عربية-ضمن-أكبر-مستوردي-البنزين-من-السعودية-1098325088.html
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
سبوتنيك عربي
سجلت السعودية في 2024، أعلى معدلات تصدير للبنزين منذ عام 2018، حيث تجاوز حجم صادراتها 280 ألف برميل يوميا. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T17:37+0000
2025-03-02T17:37+0000
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وتصدرت 5 دول عربية قائمة أكبر مستوردي البنزين من المملكة خلال العام الماضي، حسبما ذكر تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت فيه إلى أن الرياض حققت طفرة في هذا المجال مستفيدة من توسعات المصافي وارتفاع إنتاجيتها.وتقدر سعة تكرير المصافي السعودية بـ 3.3 مليون برميل يوميا، ما يجعلها الأكبر إنتاجا في منطقة الشرق الأوسط.وأوردت التقرير قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين السعودي كان من بينها 5 دول عربية هي:وخلال 2024، بلغت صادرات السعودية من البنزين المنقول بحرا 255 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 244 ألف برميل عام 2023، وهي النسبة الأكبر من صادراتها من البنزين التي يقدر إجماليها بـ 280 ألف برميل.ودعم إنتاج السعودية من البنزين زيادة إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا.يذكر أن القائمة تضمنت عدة دول عربية أخرى استوردت البنزين السعودي خلال 2024 لكن بكميات محدودة أبرزها السودان واليمن والبحرين والمغرب، وتراوحت كمياتها بين ألف و4 آلاف برميل يوميا.والشهر الماضي، أشارت تقارير إلى أن إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعت في 2024 بمقدار 24.1 مليار دولار، وبنسبة 10%، على أساس سنوي، وأن عوائد المملكة من تصدير النفط انخفضت إلى 223.3 مليار دولار خلال 2024، مقابل 247.4 مليار دولار في 2023.
https://sarabic.ae/20231213/شركة-سعودية-تفوز-بعقد-لرفع-إنتاجية-حقلين-نفطيين-في-مصر-1084032783.html
https://sarabic.ae/20250226/24-مليار-دولار-انخفاض-صادرات-نفط-دولة-عربية-في-2024-1098202866.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية

17:37 GMT 02.03.2025
© Getty Images / Tom Stoddart Archive / Contributorمصفاة نفط سعودية
مصفاة نفط سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Getty Images / Tom Stoddart Archive / Contributor
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سجلت السعودية في 2024، أعلى معدلات تصدير للبنزين منذ عام 2018، حيث تجاوز حجم صادراتها 280 ألف برميل يوميا.
وتصدرت 5 دول عربية قائمة أكبر مستوردي البنزين من المملكة خلال العام الماضي، حسبما ذكر تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت فيه إلى أن الرياض حققت طفرة في هذا المجال مستفيدة من توسعات المصافي وارتفاع إنتاجيتها.
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وتقدر سعة تكرير المصافي السعودية بـ 3.3 مليون برميل يوميا، ما يجعلها الأكبر إنتاجا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوردت التقرير قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين السعودي كان من بينها 5 دول عربية هي:

الإمارات: تحتل المرتبة الأولى عربيا وعالميا بـ 51 ألف برميل يوميا بنسبة 20 في المئة من صادرات البنزين السعودية.
سلطنة عمان: تأتي في المرتبة الثانية عربيا وعالميا بـ 35 ألف برميل يوميا بنسبة 14 في المئة من صادرات البنزين السعودية.
الأردن: احتلت المرتبة الثالثة عربيا والرابعة عالميا بـ 19 ألف برميل يوميا.
جيبوتي: في المرتبة الـ4 عربيا والـ 6 عالميا بواردات من البنزين السعودي بلغت 14 ألف برميل يوميا.
مصر: جاءت في المرتبة الـ 5 عربيا والـ8 عالميا بـ 13 ألف برميل يوميا.
وخلال 2024، بلغت صادرات السعودية من البنزين المنقول بحرا 255 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 244 ألف برميل عام 2023، وهي النسبة الأكبر من صادراتها من البنزين التي يقدر إجماليها بـ 280 ألف برميل.
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ودعم إنتاج السعودية من البنزين زيادة إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا.
يذكر أن القائمة تضمنت عدة دول عربية أخرى استوردت البنزين السعودي خلال 2024 لكن بكميات محدودة أبرزها السودان واليمن والبحرين والمغرب، وتراوحت كمياتها بين ألف و4 آلاف برميل يوميا.
والشهر الماضي، أشارت تقارير إلى أن إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعت في 2024 بمقدار 24.1 مليار دولار، وبنسبة 10%، على أساس سنوي، وأن عوائد المملكة من تصدير النفط انخفضت إلى 223.3 مليار دولار خلال 2024، مقابل 247.4 مليار دولار في 2023.
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