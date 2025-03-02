https://sarabic.ae/20250302/5-دول-عربية-ضمن-أكبر-مستوردي-البنزين-من-السعودية-1098325088.html

5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية

5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية

سبوتنيك عربي

سجلت السعودية في 2024، أعلى معدلات تصدير للبنزين منذ عام 2018، حيث تجاوز حجم صادراتها 280 ألف برميل يوميا. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T17:37+0000

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2025-03-02T17:37+0000

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وتصدرت 5 دول عربية قائمة أكبر مستوردي البنزين من المملكة خلال العام الماضي، حسبما ذكر تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت فيه إلى أن الرياض حققت طفرة في هذا المجال مستفيدة من توسعات المصافي وارتفاع إنتاجيتها.وتقدر سعة تكرير المصافي السعودية بـ 3.3 مليون برميل يوميا، ما يجعلها الأكبر إنتاجا في منطقة الشرق الأوسط.وأوردت التقرير قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين السعودي كان من بينها 5 دول عربية هي:وخلال 2024، بلغت صادرات السعودية من البنزين المنقول بحرا 255 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 244 ألف برميل عام 2023، وهي النسبة الأكبر من صادراتها من البنزين التي يقدر إجماليها بـ 280 ألف برميل.ودعم إنتاج السعودية من البنزين زيادة إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا.يذكر أن القائمة تضمنت عدة دول عربية أخرى استوردت البنزين السعودي خلال 2024 لكن بكميات محدودة أبرزها السودان واليمن والبحرين والمغرب، وتراوحت كمياتها بين ألف و4 آلاف برميل يوميا.والشهر الماضي، أشارت تقارير إلى أن إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعت في 2024 بمقدار 24.1 مليار دولار، وبنسبة 10%، على أساس سنوي، وأن عوائد المملكة من تصدير النفط انخفضت إلى 223.3 مليار دولار خلال 2024، مقابل 247.4 مليار دولار في 2023.

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