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دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض
دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تحقيق دولة عربية للاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T13:59+0000
2025-03-02T13:59+0000
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وذكر التقرير أن وزارة النفط العراقية أعلنت، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.وكشف التقرير أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.ووفقًا لبيان منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تزامن هذا الإعلان مع زيارة وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، إلى معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل في محافظة البصرة، التي تُعد جزءًا من جهود الوزارة لدعم المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة الوطنية.وأكد إسماعيل، خلال الزيارة، أهمية دعم مشروعات تصنيع الأسطوانات الحديدية والبلاستيكية وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعات ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين عملية التسويق والاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأوضح أن الفائض الناتج عن الإنتاج المحلي فتح الباب أمام تصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية، ما يُسهم في تعزيز الإيرادات وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.ويعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل في العراق نجاح الجهود الحكومية في استثمار الثروات الوطنية بطريقة مستدامة، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار
https://sarabic.ae/20250301/دولة-عربية-تستحوذ-على-شركتين-عملاقتين-لإنتاج-الغاز-في-أوروبا-1098291810.html
https://sarabic.ae/20250302/ليبيا-تسيطر-على-تسرب-هيدروليكي-يهدد-إنتاج-الغاز-في-حقل-بحر-السلام-1098312824.html
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة, العراق, أخبار العراق اليوم

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض

13:59 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Amr Nabilمهندس من شركة "أرامكو" السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة.
مهندس من شركة أرامكو السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تحقيق دولة عربية للاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وذكر التقرير أن وزارة النفط العراقية أعلنت، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وكشف التقرير أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية أن هذا التطور يأتي في إطار الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الغاز وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا
أمس, 12:20 GMT
ووفقًا لبيان منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تزامن هذا الإعلان مع زيارة وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، إلى معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل في محافظة البصرة، التي تُعد جزءًا من جهود الوزارة لدعم المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج اليومي من الغاز السائل تجاوز حاجز 8000 طن، وهو ما يعكس قدرة العراق على تلبية الاحتياجات المحلية، مع إمكان تصدير كميات إضافية لدعم الأسواق الإقليمية.
وأكد إسماعيل، خلال الزيارة، أهمية دعم مشروعات تصنيع الأسطوانات الحديدية والبلاستيكية وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعات ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين عملية التسويق والاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"
12:32 GMT
وأوضح أن الفائض الناتج عن الإنتاج المحلي فتح الباب أمام تصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية، ما يُسهم في تعزيز الإيرادات وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل في العراق نجاح الجهود الحكومية في استثمار الثروات الوطنية بطريقة مستدامة، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟
حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار
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