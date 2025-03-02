https://sarabic.ae/20250302/دولة-عربية-تعلن-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-الغاز-السائل-وتصدير-الفائض-1098315728.html

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تحقيق دولة عربية للاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T13:59+0000

2025-03-02T13:59+0000

2025-03-02T13:59+0000

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وذكر التقرير أن وزارة النفط العراقية أعلنت، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.وكشف التقرير أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.ووفقًا لبيان منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تزامن هذا الإعلان مع زيارة وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، إلى معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل في محافظة البصرة، التي تُعد جزءًا من جهود الوزارة لدعم المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة الوطنية.وأكد إسماعيل، خلال الزيارة، أهمية دعم مشروعات تصنيع الأسطوانات الحديدية والبلاستيكية وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعات ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين عملية التسويق والاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأوضح أن الفائض الناتج عن الإنتاج المحلي فتح الباب أمام تصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية، ما يُسهم في تعزيز الإيرادات وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.ويعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل في العراق نجاح الجهود الحكومية في استثمار الثروات الوطنية بطريقة مستدامة، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار

https://sarabic.ae/20250301/دولة-عربية-تستحوذ-على-شركتين-عملاقتين-لإنتاج-الغاز-في-أوروبا-1098291810.html

https://sarabic.ae/20250302/ليبيا-تسيطر-على-تسرب-هيدروليكي-يهدد-إنتاج-الغاز-في-حقل-بحر-السلام-1098312824.html

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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة, العراق, أخبار العراق اليوم