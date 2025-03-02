https://sarabic.ae/20250302/دولة-عربية-تعلن-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-الغاز-السائل-وتصدير-الفائض-1098315728.html
دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض
دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تحقيق دولة عربية للاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر التقرير أن وزارة النفط العراقية أعلنت، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.وكشف التقرير أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.ووفقًا لبيان منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تزامن هذا الإعلان مع زيارة وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، إلى معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل في محافظة البصرة، التي تُعد جزءًا من جهود الوزارة لدعم المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة الوطنية.وأكد إسماعيل، خلال الزيارة، أهمية دعم مشروعات تصنيع الأسطوانات الحديدية والبلاستيكية وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعات ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين عملية التسويق والاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأوضح أن الفائض الناتج عن الإنتاج المحلي فتح الباب أمام تصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية، ما يُسهم في تعزيز الإيرادات وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.ويعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل في العراق نجاح الجهود الحكومية في استثمار الثروات الوطنية بطريقة مستدامة، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة, العراق, أخبار العراق اليوم
دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تحقيق دولة عربية للاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وذكر التقرير أن وزارة النفط العراقية أعلنت، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وكشف التقرير أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية أن هذا التطور يأتي في إطار الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الغاز وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
ووفقًا لبيان منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تزامن هذا الإعلان مع زيارة وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، إلى معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل
في محافظة البصرة، التي تُعد جزءًا من جهود الوزارة لدعم المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج اليومي من الغاز السائل تجاوز حاجز 8000 طن، وهو ما يعكس قدرة العراق على تلبية الاحتياجات المحلية، مع إمكان تصدير كميات إضافية لدعم الأسواق الإقليمية.
وأكد إسماعيل، خلال الزيارة، أهمية دعم مشروعات تصنيع الأسطوانات الحديدية والبلاستيكية وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعات ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين عملية التسويق والاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الفائض الناتج عن الإنتاج المحلي فتح الباب أمام تصدير كميات كبيرة
للأسواق الخارجية، ما يُسهم في تعزيز الإيرادات وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل في العراق
نجاح الجهود الحكومية في استثمار الثروات الوطنية بطريقة مستدامة، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.