https://sarabic.ae/20250302/ليبيا-تسيطر-على-تسرب-هيدروليكي-يهدد-إنتاج-الغاز-في-حقل-بحر-السلام-1098312824.html

ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"

ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "مليته" للنفط والغاز في ليبيا عن نجاح فرقها في السيطرة على تسرب سائل التحكم الهيدروليكي في المجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T12:32+0000

2025-03-02T12:32+0000

2025-03-02T12:32+0000

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ونقلت شبكة "العين الإخبارية" عن الشركة بيانا قالت فيه، إن التسرب كان يهدد بتعطيل الإنتاج وفقدان نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مما كان سيؤثر على إمدادات خط الغاز الساحلي المغذي لمحطات الكهرباء والمصانع الحيوية.في سياق متصل، أعلنت الشركة أخيرا عن إعادة تشغيل بئر الغاز في حقل بحر السلام بقدرة إنتاجية تبلغ 34 مليون قدم مكعب من الغاز و515 برميلاً من المكثفات يوميًا. يأتي ذلك في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الإمدادات.تشير بيانات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 1,408,237 برميلًا يوميًا، إلى جانب 50,965 برميلًا من المكثفات، كما سجل إنتاج الغاز نحو 2.549 مليار قدم مكعب يوميًا.وفي وقت سابق، أعلنت عنه مؤسسة النفط الليبية، الانتهاء من إصلاح العطل الفني المفاجئ، وإعادة العمل في مجمع مليتة للغاز، الذي كان قد توقف عن العمل صباح الجمعة 7 فبراير/شباط الماضي.وأكدت المؤسسة أن إمدادات الغاز الطبيعي في حقل بحر السلام الغازي، قد عادت تدريجيًا، إذ بلغ معدل تدفق الغاز أكثر من 540 مليون قدم مكعبة يوميًا، وأن العمل مستمر لتشغيل كل الوحدات للعودة إلى الضخ بصورة طبيعية.وكانت المؤسسة قد أعلنت التوقف المفاجئ للمجمع الذي يدير حقل بحر السلام الغازي، الذي يُعد حقل غاز عربيًا مهمًا، في حين تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، مستجدات الأوضاع في المجمع منذ اللحظات الأولى لحدوث هذا العطل.وأكد رئيس مؤسسة النفط الليبية المكلف مسعود سليمان، أن توقف حقل غاز عربي مهم، مثل حقل بحر السلام الغازي، لم يؤدِ بالضرورة إلى أي إرباك يُذكر في الشبكة، كما أنه لم يتسبّب في طرح أحمال نتيجة هذا العطل الفني الطارئ.

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