ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"

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21 د
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14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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29 د
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19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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الجوع يفتك باليمنيين
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https://sarabic.ae/20250302/ليبيا-تسيطر-على-تسرب-هيدروليكي-يهدد-إنتاج-الغاز-في-حقل-بحر-السلام-1098312824.html
ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"
ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "مليته" للنفط والغاز في ليبيا عن نجاح فرقها في السيطرة على تسرب سائل التحكم الهيدروليكي في المجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T12:32+0000
2025-03-02T12:32+0000
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ونقلت شبكة "العين الإخبارية" عن الشركة بيانا قالت فيه، إن التسرب كان يهدد بتعطيل الإنتاج وفقدان نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مما كان سيؤثر على إمدادات خط الغاز الساحلي المغذي لمحطات الكهرباء والمصانع الحيوية.في سياق متصل، أعلنت الشركة أخيرا عن إعادة تشغيل بئر الغاز في حقل بحر السلام بقدرة إنتاجية تبلغ 34 مليون قدم مكعب من الغاز و515 برميلاً من المكثفات يوميًا. يأتي ذلك في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الإمدادات.تشير بيانات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 1,408,237 برميلًا يوميًا، إلى جانب 50,965 برميلًا من المكثفات، كما سجل إنتاج الغاز نحو 2.549 مليار قدم مكعب يوميًا.وفي وقت سابق، أعلنت عنه مؤسسة النفط الليبية، الانتهاء من إصلاح العطل الفني المفاجئ، وإعادة العمل في مجمع مليتة للغاز، الذي كان قد توقف عن العمل صباح الجمعة 7 فبراير/شباط الماضي.وأكدت المؤسسة أن إمدادات الغاز الطبيعي في حقل بحر السلام الغازي، قد عادت تدريجيًا، إذ بلغ معدل تدفق الغاز أكثر من 540 مليون قدم مكعبة يوميًا، وأن العمل مستمر لتشغيل كل الوحدات للعودة إلى الضخ بصورة طبيعية.وكانت المؤسسة قد أعلنت التوقف المفاجئ للمجمع الذي يدير حقل بحر السلام الغازي، الذي يُعد حقل غاز عربيًا مهمًا، في حين تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، مستجدات الأوضاع في المجمع منذ اللحظات الأولى لحدوث هذا العطل.وأكد رئيس مؤسسة النفط الليبية المكلف مسعود سليمان، أن توقف حقل غاز عربي مهم، مثل حقل بحر السلام الغازي، لم يؤدِ بالضرورة إلى أي إرباك يُذكر في الشبكة، كما أنه لم يتسبّب في طرح أحمال نتيجة هذا العطل الفني الطارئ.
https://sarabic.ae/20250301/التقاليد-الرمضانية-في-ليبيا-بين-العادات-الشعبية-والممارسات-الدينية-صور-1098292137.html
https://sarabic.ae/20250226/لبحث-إنهاء-الانقسام-السياسي-عقيلة-صالح-يلتقي-رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-1098206509.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, سوق النفط
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, سوق النفط

ليبيا تسيطر على تسرب هيدروليكي يهدد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"

12:32 GMT 02.03.2025
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Andrey Stenin
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تابعنا عبر
أعلنت شركة "مليته" للنفط والغاز في ليبيا عن نجاح فرقها في السيطرة على تسرب سائل التحكم الهيدروليكي في المجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل "بحر السلام".
ونقلت شبكة "العين الإخبارية" عن الشركة بيانا قالت فيه، إن التسرب كان يهدد بتعطيل الإنتاج وفقدان نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مما كان سيؤثر على إمدادات خط الغاز الساحلي المغذي لمحطات الكهرباء والمصانع الحيوية.
في سياق متصل، أعلنت الشركة أخيرا عن إعادة تشغيل بئر الغاز في حقل بحر السلام بقدرة إنتاجية تبلغ 34 مليون قدم مكعب من الغاز و515 برميلاً من المكثفات يوميًا. يأتي ذلك في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الإمدادات.
التقاليد الرمضانية في ليبيا بين العادات الشعبية والممارسات الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
التقاليد الرمضانية في ليبيا بين العادات الشعبية والممارسات الدينية.. صور
أمس, 12:14 GMT
تشير بيانات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 1,408,237 برميلًا يوميًا، إلى جانب 50,965 برميلًا من المكثفات، كما سجل إنتاج الغاز نحو 2.549 مليار قدم مكعب يوميًا.
وفي وقت سابق، أعلنت عنه مؤسسة النفط الليبية، الانتهاء من إصلاح العطل الفني المفاجئ، وإعادة العمل في مجمع مليتة للغاز، الذي كان قد توقف عن العمل صباح الجمعة 7 فبراير/شباط الماضي.
وأكدت المؤسسة أن إمدادات الغاز الطبيعي في حقل بحر السلام الغازي، قد عادت تدريجيًا، إذ بلغ معدل تدفق الغاز أكثر من 540 مليون قدم مكعبة يوميًا، وأن العمل مستمر لتشغيل كل الوحدات للعودة إلى الضخ بصورة طبيعية.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
26 فبراير, 16:46 GMT
وكانت المؤسسة قد أعلنت التوقف المفاجئ للمجمع الذي يدير حقل بحر السلام الغازي، الذي يُعد حقل غاز عربيًا مهمًا، في حين تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، مستجدات الأوضاع في المجمع منذ اللحظات الأولى لحدوث هذا العطل.
وأكد رئيس مؤسسة النفط الليبية المكلف مسعود سليمان، أن توقف حقل غاز عربي مهم، مثل حقل بحر السلام الغازي، لم يؤدِ بالضرورة إلى أي إرباك يُذكر في الشبكة، كما أنه لم يتسبّب في طرح أحمال نتيجة هذا العطل الفني الطارئ.
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