https://sarabic.ae/20250226/لبحث-إنهاء-الانقسام-السياسي-عقيلة-صالح-يلتقي-رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-1098206509.html

لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

سبوتنيك عربي

لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T16:46+0000

2025-02-26T16:46+0000

2025-02-26T17:00+0000

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وأفاد المركز الإعلامي لرئيس النواب الليبي، في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء عقد بمكتب عقيلة صالح في مدينة بنغازي، ناقش مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في ليبيا. وأكد صالح على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب الليبي بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي. وتم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت.و‏من جانبها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.ويأتي هذا في وقت احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، الاجتماعات التشاورية بين مجلس النواب والدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام في البلاد، جاء ذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.

https://sarabic.ae/20240729/ليبيا-مجلس-الدولة-يرفض-إعلان-عقيلة-صالح-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-حكومة-موحدة-1091220166.html

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