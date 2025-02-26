لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

https://sarabic.ae/20250226/لبحث-إنهاء-الانقسام-السياسي-عقيلة-صالح-يلتقي-رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-1098206509.html
لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
سبوتنيك عربي
لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T16:46+0000
2025-02-26T16:46+0000
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وأفاد المركز الإعلامي لرئيس النواب الليبي، في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء عقد بمكتب عقيلة صالح في مدينة بنغازي، ناقش مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في ليبيا. وأكد صالح على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب الليبي بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي. وتم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت.ومن جانبها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.ويأتي هذا في وقت احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، الاجتماعات التشاورية بين مجلس النواب والدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام في البلاد، جاء ذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20240729/ليبيا-مجلس-الدولة-يرفض-إعلان-عقيلة-صالح-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-حكومة-موحدة-1091220166.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
16:46 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 17:00 GMT 26.02.2025)
لبحث إنهاء الانقسام السياسي.. عقيلة صالح يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
وأفاد المركز الإعلامي لرئيس النواب الليبي، في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء عقد بمكتب عقيلة صالح في مدينة بنغازي، ناقش مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وأكد صالح على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب الليبي
بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.
وتم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت.
ومن جانبها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
ويأتي هذا في وقت احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، الاجتماعات التشاورية
بين مجلس النواب والدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام في البلاد، جاء ذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.
وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعض
ا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.