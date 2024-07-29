https://sarabic.ae/20240729/ليبيا-مجلس-الدولة-يرفض-إعلان-عقيلة-صالح-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-حكومة-موحدة-1091220166.html

ليبيا... مجلس الدولة يرفض إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة

ليبيا... مجلس الدولة يرفض إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأحد، رفضه إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلاد. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T10:42+0000

2024-07-29T10:42+0000

2024-07-29T10:42+0000

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وبرر المجلس رفضه لتلك الخطوة بأنها خطوة "منفردة"، داعيا إلى "الاتفاق أولا على آلية لتشكيل الحكومة"، كما أكد أن "التوافق وعدم الانفراد بالقرار هو ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام".وأوضح المجلس في بيان نشره عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل: أنه "كان من المقرر استكمال مسار التوافق بوضع آليات متعلقة بكل النقاط، إلا أن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي والتي تكرس الانقسام حالت دون حدوث اللقاء".واختتم البيان قائلا: "ندعو مجلس النواب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل، وإلى حين التوافق على الآليات فإن المجلس الأعلى للدولة لن يعتد بأي إجراء من طرف واحد".وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد أعلن، أمس الأحد، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الوزراء للحكومة الليبية الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن "رئيس مجلس النواب أعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، وعلى من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي حتى الحادي عشر من أغسطس 2024م".وأضاف: "دعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة".وأكد بلحيق أن "هذا الإعلان يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6".وأشار إلى أن "هذا القرار يستند إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي، الذي تم بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/ آذار 2024، كما يستند إلى البيان الصادر عن السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024".وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين إلى "تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد".

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