https://sarabic.ae/20250112/ليبيا-تحقق-في-تهم-فساد-مسؤولي-لجنة-رعاية-شؤون-الجرحى-في-الأردن-1096707484.html

ليبيا تحقق في تهم فساد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن

ليبيا تحقق في تهم فساد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن

سبوتنيك عربي

بدأت النيابة العامة في ليبيا، تحقيقات للكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام، حيث أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، عن حبس بعض مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T09:37+0000

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وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، تتعلق التهم بإدارة 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقي المرضى للعلاج، وتعكس هذه القضية الفساد المتفشي في القطاع الصحي بليبيا، الذي يعد من أكثر القطاعات إهداراً واستنزافاً للمال العام، بحسب الصحيفة.وأوضحت النيابة العامة الليبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بدأت الدعوى العمومية ضد مسؤولي اللجنة بعد تحقيقها في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكلفة العلاج في مستشفيات الأردن.وأكدت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في التصرف بـ250 مليون دولار دون تقديم فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تصرفهم في 30 مليون دولار في عام 2012، دون توضيح كيفية استخدام تلك الأموال، حيث تقرر حبس المتورطين احتياطياً لاستكمال التحقيقات مع آخرين قد يكون لهم علاقة بالخسائر المالية.ويعاني ملف العلاج بالخارج من الفساد الناتج عن الانقسامات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب، حيث كانت كل حكومة تقوم بإرسال مرضى للعلاج دون وجود ضوابط دقيقة، ما أدى إلى استغلال هذه اللجان المتخصصة للظروف السياسية لتمرير ملفات علاج غير شرعية.وأظهرت تحقيقات سابقة تورط مسؤولين في القطاع الصحي بعلاج أفراد من أسر جرحى دون إجراءات رسمية، بما في ذلك تحويل فواتير لأعمال تجميل دون تحديد أنواع الأمراض.وتتواصل المباحثات بين عمان وحكومة طرابلس، لحل مشكلة الديون المستحقة على الدولة الليبية لمصلحة العديد من المؤسسات الطبية الأردنية، حيث تُقدَّر هذه الديون بنحو 150 مليون دولار. وخلال السنة الأولى من الاضطرابات في ليبيا، استقبلت الأردن أكثر من 100 ألف جريح ليبي.

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