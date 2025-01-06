مطالبات وتهديد بالتصعيد من أهالي منطقة "الهلال النفطي" في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250106/مطالبات-وتهديد-بالتصعيد-من-أهالي-منطقة-الهلال-النفطي-في-ليبيا-1096530993.html
مطالبات وتهديد بالتصعيد من أهالي منطقة "الهلال النفطي" في ليبيا
مطالبات وتهديد بالتصعيد من أهالي منطقة "الهلال النفطي" في ليبيا
سبوتنيك عربي
طالب حراك منطقة "الهلال النفطي" من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، بمطالب رسمية عدة في ظل استمرار ما وصفوه بـ"التهميش وقلة الاستفادة من الموارد... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T13:40+0000
2025-01-06T13:40+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
وأصدر منسقو الحراك بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "منطقة الهلال النفطي كانت ولا تزال العمود الفقري لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مواردها النفطية، التي تعد ملكًا لجميع الليبيين، ومع ذلك، ما زالت منطقتنا وسكانها يعانون من التهميش وقلة الاستفادة من هذه الموارد التي تتواجد على أراضينا".وأعلن الحراك "موقفه الواضح والمُوحَّد والمطالبة بالحق الشرعي في نقل المقار الرئيسية لهذه الشركات إلى منطقة الهلال النفطي، أسوة بما تم مع شركة زلاف ليبيا شركة وأكاكوس للعمليات النفطية"، اللتين نقلتا مقارهما إلى الجنوب.وأمهل الحراك المؤسسة مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب، وفي حال عدم الاستجابة، سوف يتم اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل إغلاق الحقول والمواني النفطية في المنطقة، إلى حين تحقيق مطالب الحراك على أرض الواقع.
https://sarabic.ae/20241225/مسؤول-لـسبوتنيك-ليبيا-حققت-زيادة-قياسية-في-إنتاج-النفط-1096185315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار

مطالبات وتهديد بالتصعيد من أهالي منطقة "الهلال النفطي" في ليبيا

13:40 GMT 06.01.2025
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالب حراك منطقة "الهلال النفطي" من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، بمطالب رسمية عدة في ظل استمرار ما وصفوه بـ"التهميش وقلة الاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة".
وأصدر منسقو الحراك بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "منطقة الهلال النفطي كانت ولا تزال العمود الفقري لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مواردها النفطية، التي تعد ملكًا لجميع الليبيين، ومع ذلك، ما زالت منطقتنا وسكانها يعانون من التهميش وقلة الاستفادة من هذه الموارد التي تتواجد على أراضينا".

وأضاف البيان أن "الشركات النفطية، مثل شركة الواحة، الزويتينة، الهروج، السرير، والمبروك، تعمل من خلال حقولها وموانئها النفطية داخل منطقة الهلال النفطي، لكن إداراتها الرئيسية ومقارها لا تزال بعيدة عن مواقع العمليات الفعلية".

المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، خالد غلام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
مسؤول لـ"سبوتنيك": ليبيا حققت زيادة قياسية في إنتاج النفط
25 ديسمبر 2024, 16:35 GMT
وأعلن الحراك "موقفه الواضح والمُوحَّد والمطالبة بالحق الشرعي في نقل المقار الرئيسية لهذه الشركات إلى منطقة الهلال النفطي، أسوة بما تم مع شركة زلاف ليبيا شركة وأكاكوس للعمليات النفطية"، اللتين نقلتا مقارهما إلى الجنوب.
ودعا الحراك المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ "الإجراءات العاجلة لتنفيذ مطالبنا المشروعة والقانونية"، كما أكد أن أعضاء الحراك لن يقبلوا استمرار هذا الوضع الذي يهمل حقوق منطقتهم وسكانها، على حد قولهم.
وأمهل الحراك المؤسسة مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب، وفي حال عدم الاستجابة، سوف يتم اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل إغلاق الحقول والمواني النفطية في المنطقة، إلى حين تحقيق مطالب الحراك على أرض الواقع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала