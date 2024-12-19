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30 تريليون قدم مكعبة يمكنها إنعاش آمال دولة عربية بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط
30 تريليون قدم مكعبة يمكنها إنعاش آمال دولة عربية بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن أعمال تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في حوض "هيرودوت" للغاز الطبيعي سجلت تطورات جديدة تبشّر باستفادة دولة عربية... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، أن حجم احتياطيات الغاز غير المكتشفة بالحوض يصل إلى 122 تريليون قدم مكعبة، وهو الحوض الذي تمتد حدوده إلى داخل مياه البحر المتوسط بين 4 دول، هي مصر وليبيا وقبرص واليونان.وتعتزم شركة إكسون موبيل الأمريكية إطلاق أعمال حفر أولى آبار حوض هيرودوت قبالة سواحل قبرص، باحتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة، في وقت طرحت مصر مربعًا بحريًا واحدًا في الحوض نفسه خلال المزايدة العالمية التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل. تحمل احتياطيات حوض هيرودوت نحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المكتشف، لذلك تسعى مصر وقبرص بقوة إلى الاستفادة من هذه الكميات الضخمة.ويأتي هذا في وقت يترقب قطاع الغاز في قبرص انتعاشة قوية مع تصريحات حملها مسؤول كبير في شركة "إكسون موبيل"، حيث يقرر بدء أعمال الحفر في بئر "إلكترا" الاستكشافية القبرصي في منتصف يناير المقبل بعد الانتهاء من حفر بئر نفرتاري-1 في مصر.وكانت شركة "إكسون موبيل" قد أعلنت لأول مرة اكتشاف غاز داخل البئر إلكترا جنوب غربي قبرص في شرق المتوسط في 28 فبراير/شباط (2019)، ويرجح أن يبشر الاكتشاف بنتائج مشجعة.وكانت الشركة الأمريكية نفسها قد أعلنت في 22 من الشهر الماضي، عن خطط لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، في يناير المقبل 2025.وأكدت منصة الطاقة، أن نيقوسيا تتواصل مع القاهرة لربط الغاز القبرصي بمصر، لاستعمال محطات الإسالة وخطوط الأنابيب المصرية الموجودة تحت سطح البحر المتوسط، بهدف إعادة تصديره إلى القارة العجوز.
https://sarabic.ae/20241215/يغير-قواعد-اللعبة-اكتشاف-غاز-باحتياطيات-8-تريليونات-قدم-مكعبة-شرق-البحر-المتوسط-1095804606.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, منوعات
30 تريليون قدم مكعبة يمكنها إنعاش آمال دولة عربية بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن أعمال تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في حوض "هيرودوت" للغاز الطبيعي سجلت تطورات جديدة تبشّر باستفادة دولة عربية للإمدادات.
وأوضحت منصة
الطاقة، صباح اليوم الخميس، أن حجم احتياطيات الغاز غير المكتشفة بالحوض يصل إلى 122 تريليون قدم مكعبة، وهو الحوض الذي تمتد حدوده إلى داخل مياه البحر المتوسط بين 4 دول، هي مصر وليبيا وقبرص واليونان.
وتعتزم شركة إكسون موبيل الأمريكية إطلاق أعمال حفر أولى آبار حوض هيرودوت قبالة سواحل قبرص، باحتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة، في وقت طرحت مصر مربعًا بحريًا واحدًا في الحوض نفسه خلال المزايدة العالمية التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
ودلتا النيل.
تحمل احتياطيات حوض هيرودوت نحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المكتشف، لذلك تسعى مصر وقبرص بقوة إلى الاستفادة من هذه الكميات الضخمة.
ويأتي هذا في وقت يترقب قطاع الغاز في قبرص انتعاشة قوية مع تصريحات حملها مسؤول كبير في شركة "إكسون موبيل"، حيث يقرر بدء أعمال الحفر في بئر "إلكترا" الاستكشافية القبرصي في منتصف يناير المقبل بعد الانتهاء من حفر بئر نفرتاري-1 في مصر.
وكانت شركة "إكسون موبيل" قد أعلنت لأول مرة اكتشاف غاز
داخل البئر إلكترا جنوب غربي قبرص في شرق المتوسط في 28 فبراير/شباط (2019)، ويرجح أن يبشر الاكتشاف بنتائج مشجعة.
وكانت الشركة الأمريكية نفسها قد أعلنت في 22 من الشهر الماضي، عن خطط لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، في يناير المقبل 2025.
وأكدت منصة
الطاقة، أن نيقوسيا تتواصل مع القاهرة لربط الغاز القبرصي بمصر، لاستعمال محطات الإسالة وخطوط الأنابيب المصرية الموجودة تحت سطح البحر المتوسط، بهدف إعادة تصديره إلى القارة العجوز.