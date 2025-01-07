https://sarabic.ae/20250107/ضجة-في-ليبيا-بعد-أنباء-عن-محاكمة-الدبيبة-في-دولة-مجاورة-ما-القصة--1096551120.html

ضجة في ليبيا بعد أنباء عن محاكمة الدبيبة في دولة مجاورة... ما القصة؟

ضجة في ليبيا بعد أنباء عن محاكمة الدبيبة في دولة مجاورة... ما القصة؟

سبوتنيك عربي

نفت السلطات التونسية، إحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مؤكدة أن الخبر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T08:24+0000

2025-01-07T08:24+0000

2025-01-07T08:24+0000

عبد الحميد الدبيبة

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وكانت وسائل إعلام تونسية، قد زعمت ذكر اسم الدبيبة، أمام الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبإيقاف رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية في قضية جنائية، ما أثار ضجة كبيرة في ليبيا. وحسب وسائل الإعلام، فقد جرت المناداة خلال الجلسة على كل من عبدالحميد الدبيبة، والزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج.وأكد مصدر قضائي لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نفت بشكل قطعي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، نقلا عن موقع إلكتروني تونسي، حول إحالة الدبيبة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب".ودعت النيابة العمومية التونسية، وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري من صحة المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها.

https://sarabic.ae/20241213/إطلاق-سراح-10-تجار-تونسيين-كانوا-موقوفين-في-ليبيا-1095767013.html

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عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي