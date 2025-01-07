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ضجة في ليبيا بعد أنباء عن محاكمة الدبيبة في دولة مجاورة... ما القصة؟
ضجة في ليبيا بعد أنباء عن محاكمة الدبيبة في دولة مجاورة... ما القصة؟
سبوتنيك عربي
نفت السلطات التونسية، إحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مؤكدة أن الخبر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T08:24+0000
2025-01-07T08:24+0000
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
تونس
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وكانت وسائل إعلام تونسية، قد زعمت ذكر اسم الدبيبة، أمام الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبإيقاف رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية في قضية جنائية، ما أثار ضجة كبيرة في ليبيا. وحسب وسائل الإعلام، فقد جرت المناداة خلال الجلسة على كل من عبدالحميد الدبيبة، والزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج.وأكد مصدر قضائي لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نفت بشكل قطعي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، نقلا عن موقع إلكتروني تونسي، حول إحالة الدبيبة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب".ودعت النيابة العمومية التونسية، وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري من صحة المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها.
https://sarabic.ae/20241213/إطلاق-سراح-10-تجار-تونسيين-كانوا-موقوفين-في-ليبيا-1095767013.html
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عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ضجة في ليبيا بعد أنباء عن محاكمة الدبيبة في دولة مجاورة... ما القصة؟

08:24 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhov
تابعنا عبر
نفت السلطات التونسية، إحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مؤكدة أن الخبر المتداول "لا أساس له من الصحة".
وكانت وسائل إعلام تونسية، قد زعمت ذكر اسم الدبيبة، أمام الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبإيقاف رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية في قضية جنائية، ما أثار ضجة كبيرة في ليبيا.
وحسب وسائل الإعلام، فقد جرت المناداة خلال الجلسة على كل من عبدالحميد الدبيبة، والزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج.
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وأكد مصدر قضائي لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نفت بشكل قطعي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، نقلا عن موقع إلكتروني تونسي، حول إحالة الدبيبة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب".

وأعلن المصدر فتح تحقيق بحق الموقع الإلكتروني "تونس تلغراف"، الذي نشر الخبر المتعلق بالدبيبة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه تهمة "تعمد استعمال شبكات اتصال لترويج إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

ودعت النيابة العمومية التونسية، وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري من صحة المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها.
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