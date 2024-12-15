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رسائل مشفرة من الدبيبة.. قتل الليبيين بالطائرات وإخفاء الدستور ومؤامرات
رسائل مشفرة من الدبيبة.. قتل الليبيين بالطائرات وإخفاء الدستور ومؤامرات
سبوتنيك عربي
وجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رسائل اعتبرها البعض مشفرة، تحدث فيها عن جماعة الإخوان المسلمين الراغبين في تشكيل حكومة... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T07:31+0000
2024-12-15T07:31+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدبيبة كلمة ألقاها خلال فعاليات "ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير"، في مدينة مصراتة، قال خلالها "نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء موقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات".وتطرق الدبيبة في حديثه إلى المبادرة الأخيرة التي أطلقها قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بخصوص المصالحة الوطنية، حيث قال الدبيبة: "هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة؟! هذه سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين".ووجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبدالحميد الدبيبة، إلى كل من جماعة الإخوان المسلمين والراغبين في تشكيل حكومة موحدة، وأنصار الملكية أو عودة النظام الملكي في ليبيا وكذلك إلى مجلس النواب.وقال الدبيبة خلال فعاليات "ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير"، الذي انعقد في مدينة مصراتة، اليوم السبت: "نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء موقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات".وفيما يخص المبادرة الأخيرة لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بخصوص المصالحة الوطنية، قال الدبيبة: "هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة؟! هذه سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين".وأضاف: "يجب على الشعب الليبي أن يساعد نفسه ولا ينتظر المساعدة من المجتمع الدولي، حتى الأمم المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست بطريقتكم أنتم"، مشددا على ضرورة التعجيل بالدستور، متسائلا: "من أخفى الدستور في الأدراج؟ فالحل في ليبيا هو بالدستور فقط لنختار رئيسا لبلادنا ورئيس حكومة وبرلمان".ودعا الدبيبة الشعب الليبي إلى أن يساعد نفسه ولا ينتظر المساعدة من المجتمع الدولي، قائلا إنه "حتى الأمم المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست بطريقتكم أنتم".وفيما يخص التيار الملكي، قال الدبيبة: "نحن نحترم الملك ولكن الماضي لن يعود مرة أخرى، دعونا نفكر في أولادنا وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي يتماشى معنا هو الديمقراطية".وانتقد الدبيبة بشدة مجلس النواب الليبي، وقال إن المجلس لديه 13 سنة يعمل ويريد البقاء 13 أخرى! مجلس النواب يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة ماذا بعد؟! يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى أو ربما لا يريدون الخروج حتى الممات".وألمح الدبيبة إلى التطورات التي تشهدها سوريا قائلا إن "المؤامرات كبيرة والشعوب هي الباقية، فكما رأيتم في دول، الديكتاتور مهما قتل ومهما عذب فهو إلى زوال".واتهم الدبيبة أربعة جهات بإعاقة تقدم العملية السياسية: وهي "المنظومة العسكرية، والإخوان، وتيار الملكية، ومجلس النواب"، على حد قوله.وأوضح رئيس حكومة الوحيدة الليبية إن الجهات العسكرية "تريد أن تفرض منظومتها، وأنتم لم تثوروا ضد قبيلة أو أشخاص بل ضد المنظومة العسكرية ولا يمكن أن تعود إلينا الآن من جديد لتحكمنا البندقية.. فلن يحكمونا بقوة السلاح"، وتابع: "هناك أيضًا الإخوة الأيديولوجيون الذين أخذوا الدين فوق ظهورهم وهناك من أخذ القرآن أو تفسيره ليحكمنا بطريقته الأيديولوجية، وأخص بالذكر منظمة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم، فلا يمكن أن تحكمنا هذه المنظمات بالسيف مرة أخرى".وتناول حديث الدبيبة كذلك أنصار التيار الملكي، مؤكدا أن الماضي لن يعود مرة أخرى، وتابع "دعونا نفكر في أولادنا وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي يتماشى معنا هو الديمقراطية".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار

رسائل مشفرة من الدبيبة.. قتل الليبيين بالطائرات وإخفاء الدستور ومؤامرات

07:31 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Yousef Murad
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وجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رسائل اعتبرها البعض مشفرة، تحدث فيها عن جماعة الإخوان المسلمين الراغبين في تشكيل حكومة موحدة، وأنصار الملكية أو عودة النظام الملكي في ليبيا وكذلك إلى مجلس النواب.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدبيبة كلمة ألقاها خلال فعاليات "ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير"، في مدينة مصراتة، قال خلالها "نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء موقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات".
وتطرق الدبيبة في حديثه إلى المبادرة الأخيرة التي أطلقها قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بخصوص المصالحة الوطنية، حيث قال الدبيبة: "هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة؟! هذه سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين".
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ووجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبدالحميد الدبيبة، إلى كل من جماعة الإخوان المسلمين والراغبين في تشكيل حكومة موحدة، وأنصار الملكية أو عودة النظام الملكي في ليبيا وكذلك إلى مجلس النواب.
وقال الدبيبة خلال فعاليات "ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير"، الذي انعقد في مدينة مصراتة، اليوم السبت: "نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء موقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات".
وفيما يخص المبادرة الأخيرة لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بخصوص المصالحة الوطنية، قال الدبيبة: "هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة؟! هذه سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين".
وأضاف: "يجب على الشعب الليبي أن يساعد نفسه ولا ينتظر المساعدة من المجتمع الدولي، حتى الأمم المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست بطريقتكم أنتم"، مشددا على ضرورة التعجيل بالدستور، متسائلا: "من أخفى الدستور في الأدراج؟ فالحل في ليبيا هو بالدستور فقط لنختار رئيسا لبلادنا ورئيس حكومة وبرلمان".
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ودعا الدبيبة الشعب الليبي إلى أن يساعد نفسه ولا ينتظر المساعدة من المجتمع الدولي، قائلا إنه "حتى الأمم المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست بطريقتكم أنتم".
ونوه بأهمية التعجيل بالدستور، متسائلا: "من أخفى الدستور في الأدراج؟ فالحل في ليبيا هو بالدستور فقط لنختار رئيسا لبلادنا ورئيس حكومة وبرلمان"، وتابع: "هناك أيضًا الإخوة الأيديولوجيون الذين أخذوا الدين فوق ظهورهم وهناك من أخذ القرآن أو تفسيره ليحكمنا بطريقته الأيديولوجية، وأخص بالذكر منظمة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم، فلا يمكن أن تحكمنا هذه المنظمات بالسيف مرة أخرى".
وفيما يخص التيار الملكي، قال الدبيبة: "نحن نحترم الملك ولكن الماضي لن يعود مرة أخرى، دعونا نفكر في أولادنا وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي يتماشى معنا هو الديمقراطية".
وانتقد الدبيبة بشدة مجلس النواب الليبي، وقال إن المجلس لديه 13 سنة يعمل ويريد البقاء 13 أخرى! مجلس النواب يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة ماذا بعد؟! يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى أو ربما لا يريدون الخروج حتى الممات".
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وألمح الدبيبة إلى التطورات التي تشهدها سوريا قائلا إن "المؤامرات كبيرة والشعوب هي الباقية، فكما رأيتم في دول، الديكتاتور مهما قتل ومهما عذب فهو إلى زوال".
واتهم الدبيبة أربعة جهات بإعاقة تقدم العملية السياسية: وهي "المنظومة العسكرية، والإخوان، وتيار الملكية، ومجلس النواب"، على حد قوله.
وأوضح رئيس حكومة الوحيدة الليبية إن الجهات العسكرية "تريد أن تفرض منظومتها، وأنتم لم تثوروا ضد قبيلة أو أشخاص بل ضد المنظومة العسكرية ولا يمكن أن تعود إلينا الآن من جديد لتحكمنا البندقية.. فلن يحكمونا بقوة السلاح"، وتابع: "هناك أيضًا الإخوة الأيديولوجيون الذين أخذوا الدين فوق ظهورهم وهناك من أخذ القرآن أو تفسيره ليحكمنا بطريقته الأيديولوجية، وأخص بالذكر منظمة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم، فلا يمكن أن تحكمنا هذه المنظمات بالسيف مرة أخرى".
وتناول حديث الدبيبة كذلك أنصار التيار الملكي، مؤكدا أن الماضي لن يعود مرة أخرى، وتابع "دعونا نفكر في أولادنا وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي يتماشى معنا هو الديمقراطية".
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