https://sarabic.ae/20241213/الاتحاد-الأوروبي-نحذر-السوريين-من-تكرار-السيناريوهات-المرعبة-في-ليبيا-والعراق-1095772348.html
الاتحاد الأوروبي: نحذر السوريين من تكرار "السيناريوهات المرعبة" في ليبيا والعراق
الاتحاد الأوروبي: نحذر السوريين من تكرار "السيناريوهات المرعبة" في ليبيا والعراق
سبوتنيك عربي
حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من مخاطر العنف الطائفي وعودة التطرف في سوريا، وحثّت القوى الدولية على المساعدة في الانتقال السلمي بعد سقوط نظام... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T20:49+0000
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وقالت كالاس، في جلسة استماع أمام مشرعي الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نتجنّب تكرار السيناريوهات المرعبة في العراق وليبيا وأفغانستان".وتابعت: "إن دورنا كشركاء دوليين هو مرافقة الشعب السوري في إعادة لم شمل المجتمع الممزق".وداعية لدعم جهود الأمم المتحدة للمساعدة في إدارة "انتقال منظم وسلمي وشامل" في البلاد.وقالت كالاس إن الدول الغربية بحاجة إلى العمل مع اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك دول الخليج وتركيا ولبنان والعراق وإسرائيل، "للتعامل مع التحديات المشتركة"، على حد تعبيرها.وشددت على أن سوريا بحاجة إلى "عملية إعادة بناء شاملة"، تشمل الأقليات وكذلك النساء والفتيات.وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يراقب الظروف الإنسانية في سوريا، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات، وسيساعد في الجهود الرامية إلى تحميل حكومة بشار الأسد، المسؤولية عن جرائمها.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, العالم
الاتحاد الأوروبي: نحذر السوريين من تكرار "السيناريوهات المرعبة" في ليبيا والعراق
حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من مخاطر العنف الطائفي وعودة التطرف في سوريا، وحثّت القوى الدولية على المساعدة في الانتقال السلمي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقالت كالاس، في جلسة استماع أمام مشرعي الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نتجنّب تكرار السيناريوهات المرعبة في العراق وليبيا وأفغانستان".
وتابعت: "إن دورنا كشركاء دوليين هو مرافقة الشعب السوري في إعادة لم شمل المجتمع الممزق".
ولفتت كالاس إلى أن "هناك تساؤلات حول ما إذا كانت جماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وكانت ذات يوم متجذرة في تنظيم "القاعدة"، قد تغيرت"، بحسب قولها.
وداعية لدعم جهود الأمم المتحدة للمساعدة في إدارة "انتقال منظم وسلمي وشامل" في البلاد.
وقالت كالاس إن الدول الغربية بحاجة إلى العمل مع اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك دول الخليج وتركيا ولبنان والعراق وإسرائيل، "للتعامل مع التحديات المشتركة"، على حد تعبيرها.
وشددت على أن سوريا بحاجة إلى "عملية إعادة بناء شاملة"، تشمل الأقليات وكذلك النساء والفتيات.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يراقب الظروف الإنسانية في سوريا، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات، وسيساعد في الجهود الرامية إلى تحميل حكومة بشار الأسد، المسؤولية عن جرائمها.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية
أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.