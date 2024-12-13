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الاتحاد الأوروبي: نحذر السوريين من تكرار "السيناريوهات المرعبة" في ليبيا والعراق

الاتحاد الأوروبي: نحذر السوريين من تكرار "السيناريوهات المرعبة" في ليبيا والعراق

سبوتنيك عربي

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من مخاطر العنف الطائفي وعودة التطرف في سوريا، وحثّت القوى الدولية على المساعدة في الانتقال السلمي بعد سقوط نظام... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T20:49+0000

2024-12-13T20:49+0000

2024-12-13T20:49+0000

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وقالت كالاس، في جلسة استماع أمام مشرعي الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نتجنّب تكرار السيناريوهات المرعبة في العراق وليبيا وأفغانستان".وتابعت: "إن دورنا كشركاء دوليين هو مرافقة الشعب السوري في إعادة لم شمل المجتمع الممزق".وداعية لدعم جهود الأمم المتحدة للمساعدة في إدارة "انتقال منظم وسلمي وشامل" في البلاد.وقالت كالاس إن الدول الغربية بحاجة إلى العمل مع اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك دول الخليج وتركيا ولبنان والعراق وإسرائيل، "للتعامل مع التحديات المشتركة"، على حد تعبيرها.وشددت على أن سوريا بحاجة إلى "عملية إعادة بناء شاملة"، تشمل الأقليات وكذلك النساء والفتيات.وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يراقب الظروف الإنسانية في سوريا، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات، وسيساعد في الجهود الرامية إلى تحميل حكومة بشار الأسد، المسؤولية عن جرائمها.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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