https://sarabic.ae/20250225/في-ظل-مخاطر-محتملة-هل-تنجح-جهود-القاهرة-في-لم-الشمل-الليبي-1098172737.html

في ظل مخاطر محتملة... هل تنجح جهود القاهرة في لم الشمل الليبي

في ظل مخاطر محتملة... هل تنجح جهود القاهرة في لم الشمل الليبي

سبوتنيك عربي

جهود متواصلة تبذلها القاهرة وعواصم عربية أخرى، سعيا لدعم التوافق الليبي بعيدا عن التدخل الخارجي. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T17:22+0000

2025-02-25T17:22+0000

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استضافت القاهرة في الآونة الأخيرة مشاورات بين أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة بليبيا خلال اجتماع هدف إلى التوافق على عدد من النقاط أبرزها تشكيل التقدم في مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.كما عقد وفد المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، لقاءً مع رئيس مجلس الشيوخ المصري، عبد الوهاب عبد الرزاق، في ختام المشاورات التي أجراها الوفد مع نظيره في مجلس النواب بالقاهرة، تبادلا فيه النقاش حول المشاورات التي جرت بين المجلسين.اجتماعات القاهرة ليست الأولى، إذ سبق للمجلسين الاجتماع في القاهرة أكثر من مرة، كما اجتمعا في بوزنيقة المغربية، لكن النتائج النهائية لم تسفر عن الحل المنشود، إذ ظل الانقسام على حاله كما هو.على مدار الأعوام الماضية استمر الانقسام الداخلي الذي عززه الانقسام الإقليمي، ولم تفلح المحاولات المتعددة في الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الأزمة، فيما تشير الآراء الواردة في التقرير إلى ضرورة توافق الأطراف الليبية رغم التعقيدات، محذرة من مسارات مجهولة حال الإبقاء على الانقسام.إشكالات وتعقيداتمن ناحيته قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن أطرافا دولية عدة متداخلة في الشأن الليبي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أهم الإشكالات الحالية تتمثل في وجود حكومتين، ما يجسد الانقسام، بالإضافة لوجود جيشين في ليبيا "شرقا وغربا"، بالإضافة إلى "البرلمان والأعلى للدولة".ويرى أن الاجتماع الأخير هدف لتشكيل حكومة واحدة والاتجاه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ضرورة التوافقولفت حسن إلى ضرورة تعاون بعض الأطراف الدولية الأخرى مع القاهرة للضغط على حكومة الدبيبة من أجل تشكيل حكومة جديدة، خاصة في ظل رفض الدبيبة ترك الحكومة.وأشار السفير إلى أن الدول المنخرطة في المشهد الليبية مطالبة بدور فعال من أجل الضغط على الأطراف، حال ما كانت هناك رغبة حقيقة في حل الأزمة الليبية، خاصة أن الانقسام الإقليمي حول ليبيا لم يتغير كثيرا بصورة واضحة.وشدد على ضرورة اجتماع الأطراف الليبية على طاولة واحدة، من أجل اكتمال مساعي القاهرة والدول الإقليمية الأخرى.نتائج هامةفي الإطار قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عادل كرموس، إن لقاء القاهرة ليس الأول والدور المصري ليس بالجديد، حيث سبق لمصر أن استضافت طرفي الصراع الليبي السياسيين في عدة محطات تتعلق بالجانب الدستوري من القاهرة إلى الغردقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء الذي عقد الأسبوع الجاري هو الثاني في مصر والرابع بعد لقاء المغرب وتونس.وتابع: "اللقاء كان ممتازا وحقق نتائج ممتازة على صعيد التوافق بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وإعادة اختيار المناصب السيادية وستتولى لجان مشتركة بين المجلسين وضع آلية تنفيذ هذا التوافق".مواقف تاريخيةفي الإطار قال البرلمان الليبي طلال الميهوب، إن القاهرة على مدار التاريخ كانت الداعم الأول لليبيا في جميع المراحل والمواقف.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ما قامت به القاهرة مؤخرا باستضافتها لاجتماع المجلسين "البرلمان- الأعلى للدولة" بمثابة خطوة هامة للوصول لرؤية موحدة للحل الدائم في للبلاد عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ويرى أن خطوة القاهرة بمثابة قطع الطريق على التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ودعم الحل الداخلي "الليبي-الليبي".استشعار للمخاطرفيما قال البرلماني الليبي جبريل اوحيدة، إن هناك شعور بأن البعثة الأممية تتلاعب بالأزمة الليبية، بضغوط من بعض الدول، خاصة في ظل اللجنة الاستشارية التي تطرح بشأنها علامات استفهام كثيرة.ولفت إلى أن اقتصار دور اللجنة الاستشارية على النظر في الجوانب الفنية بشأن القوانين، فإن الخطوة ستكون إيجابية، وفي حالة الاتجاه بعيدا عن ذلك، فإن الأمر سيدفع بالأمور نحو مسارات غير جيدة.وشدد على أن القاهرة تستشعر الخطر وما يحاك لليبيا، وتعمل على دعم الحل الليبي- الليبي، وتعمل مع الأطراف الليبية على ذلك.نتائج الاجتماعوضمت الاجتماعات التشاورية بالقاهرة 96 من أعضاء مجلس النواب و 75 من أعضاء مجلس الدولة للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الاانقسام في مؤسسات الدولة ويوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتضمن البيان الختامي عددا من النقاط:تشكيل لجنة استشاريةوفي 4 فبراير 2025، أعلنت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024.وفق بيان البعثة "تتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية"وتتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها. وتغتنم البعثة هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة.واشارت البعثة إلى أنه تم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. كما أخذت بعثة الأمم المتحدة في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.وأكدت البعثة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.كما ستُقدم اللجنة الاستشارية مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية. وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.

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