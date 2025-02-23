https://sarabic.ae/20250223/ليبيا-اجتماعات-تشاورية-بين-مجلسي-النواب-والدولة-لتعزيز-الحل-السياسي-وإنهاء-الانقسام-1098101664.html
ليبيا... اجتماعات تشاورية بين مجلسي النواب والدولة لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام
ليبيا... اجتماعات تشاورية بين مجلسي النواب والدولة لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام
سبوتنيك عربي
بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري، عُقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، اجتماع تشاوري ضم 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي، و75 من أعضاء المجلس الأعلى... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T19:41+0000
2025-02-23T19:41+0000
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وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.واختتمت الاجتماعات بإصدار البيان الختامي الذي تضمن الاتفاق على:1- التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة.2- تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس/آذار 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.3- التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي.4- دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه، ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.5- الاتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين باحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250222/ليبيا-حكومة-الدبيبة-ترفض-تصريحات-عقيلة-وتصفها-بـالجهوية-1098071489.html
https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
ليبيا... اجتماعات تشاورية بين مجلسي النواب والدولة لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام
حصري
بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري، عُقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، اجتماع تشاوري ضم 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي، و75 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واختتمت الاجتماعات بإصدار البيان الختامي الذي تضمن الاتفاق على:
1- التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين
عبر اللقاءات المشتركة.
2- تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس/آذار 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
3- التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية
للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي.
4- دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه، ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.
5- الاتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين باحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعض
ا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.