https://sarabic.ae/20250212/إعلام-ليبي-إصابة-وزير-الدولة-في-حكومة-الدبيبة-عادل-جمعة-بعد-تعرض-سيارته-لإطلاق-نار-1097706436.html
إعلام ليبي: إصابة وزير الدولة في حكومة الدبيبة عادل جمعة بعد تعرض سيارته لإطلاق نار
إعلام ليبي: إصابة وزير الدولة في حكومة الدبيبة عادل جمعة بعد تعرض سيارته لإطلاق نار
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بإصابة عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعيار ناري، بعد تعرض مركبته... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T10:17+0000
2025-02-12T10:17+0000
2025-02-12T10:17+0000
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وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، من ما أسماه بـ"أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام الداخلي لتأخير إجراء الانتخابات".وشدد الدبيبة على ضرورة "احترام أحكام القضاء في البلاد والمتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، وأهمية الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي باعتباره الضامن لاستقرار البلاد".وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250202/المنفي-يدعو-إلى-الاحتكام-للشعب-الليبي-بشأن-النقاط-الخلافية-حول-مشروع-الانتخابات-1097394754.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إعلام ليبي: إصابة وزير الدولة في حكومة الدبيبة عادل جمعة بعد تعرض سيارته لإطلاق نار
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بإصابة عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعيار ناري، بعد تعرض مركبته لوابل من الرصاص على طريق سريع في طرابلس.
وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، من ما أسماه بـ"أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام الداخلي لتأخير إجراء الانتخابات".
وذكرت بوابة
"الوسط"، أن "تصريحات الدبيبة، جاءت خلال لقائه مع محمد تكالة، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة الليبية مع خالد المشري، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، مؤكدًا ضرورة التنبه لهذه المحاولات والتصدي لها بحزم.
وشدد الدبيبة على ضرورة "احترام أحكام القضاء في البلاد والمتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، وأهمية الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي باعتباره الضامن لاستقرار البلاد".
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعض
ا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.