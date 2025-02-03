https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن قرب انتهاء فرز مرشحي اللجنة الاستشارية
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن قرب انتهاء فرز مرشحي اللجنة الاستشارية
سبوتنيك عربي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنها وصلت إلى المراحل النهائية لعملية فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T22:44+0000
2025-02-03T22:44+0000
2025-02-03T22:55+0000
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وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكرها لجميع من تفاعل بإيجابية وشارك في تقديم الترشيحات، وفقا للبيان.ودعت البعثة، الجميع إلى متابعة أخبارها ومعلوماتها عبر قنواتها الرسمية فقط؛ لضمان الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الشهر الماضي، تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه، رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخلافة المبعوث السابق عبدالله باتيلي.والسبت الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ما وصفه بـ "الاحتكام للشعب" بإجراء استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة "6+6" والمضي قدماوطالب المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بـ"الاستئناس" وتقيم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.يشار إلى أن ستيفاني خوري كانت قد طرحت مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر 2024، خلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وتتطلع من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية ستتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الانسداد الراهن.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html
https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن قرب انتهاء فرز مرشحي اللجنة الاستشارية
22:44 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 22:55 GMT 03.02.2025)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنها وصلت إلى المراحل النهائية لعملية فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكرها لجميع من تفاعل بإيجابية وشارك في تقديم الترشيحات
، وفقا للبيان.
وأكدت البعثة أن مهام اللجنة ستكون محددة بسقف زمني واضح، حيث تركز على تقديم مقترحات وخيارات دون أن تشمل اتخاذ قرارات أو إصدار أي تعيينات.
ودعت البعثة، الجميع إلى متابعة أخبارها ومعلوماتها عبر قنواتها الرسمية فقط؛ لضمان الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الشهر الماضي، تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه، رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخلافة المبعوث السابق عبدالله باتيلي.
والسبت الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ما وصفه بـ "الاحتكام للشعب" بإجراء استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة "6+6" والمضي قدما
وطالب المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بـ"الاستئناس" وتقيم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة
، مشدداً على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
يشار إلى أن ستيفاني خوري كانت قد طرحت مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر 2024، خلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وتتطلع من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية ستتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الانسداد الراهن.
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعض
ا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.