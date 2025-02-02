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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
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لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
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مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
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29 د
عالم سبوتنيك
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لبنان والعالم
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أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
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29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html
السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"
السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"
سبوتنيك عربي
جدد السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، اليوم الأحد، دعم موسكو لمسار التسوية السياسية في ليبيا حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة في ليبيا. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت السفارة الروسية في ليبيا على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، أن السفير حيدر أغانين قد التقى برئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم في مقر المجلس. وناقش أغنانين والمنفي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى خطوات العمل الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، مع بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة بين موسكو وطرابلس.وأكد السفير الروسي في ليبيا استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم للشركاء الليبيين في تجاوز الأزمة السياسية الداخلية، مع العمل على توحيد البلاد على أساس التوافق والتفاهم بين جميع أطرافها الرئيسية. ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تقديره لروسيا لدعمها المواقف الليبية في مختلف المحافل الدولية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون.وناقش المنفي وأغنانين ملف الاحتجاز المطول للمواطن الليبي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في لبنان دون محاكمة أو تحقيق.
https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
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أخبار ليبيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار

السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"

16:10 GMT 02.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
المشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
جدد السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، اليوم الأحد، دعم موسكو لمسار التسوية السياسية في ليبيا حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
وذكرت السفارة الروسية في ليبيا على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، أن السفير حيدر أغانين قد التقى برئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم في مقر المجلس.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
وناقش أغنانين والمنفي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى خطوات العمل الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، مع بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة بين موسكو وطرابلس.
وأكد السفير الروسي في ليبيا استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم للشركاء الليبيين في تجاوز الأزمة السياسية الداخلية، مع العمل على توحيد البلاد على أساس التوافق والتفاهم بين جميع أطرافها الرئيسية.
ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تقديره لروسيا لدعمها المواقف الليبية في مختلف المحافل الدولية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون.
وناقش المنفي وأغنانين ملف الاحتجاز المطول للمواطن الليبي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في لبنان دون محاكمة أو تحقيق.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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