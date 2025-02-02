https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html
السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"
السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"
سبوتنيك عربي
جدد السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، اليوم الأحد، دعم موسكو لمسار التسوية السياسية في ليبيا حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة في ليبيا. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T16:10+0000
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وذكرت السفارة الروسية في ليبيا على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، أن السفير حيدر أغانين قد التقى برئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم في مقر المجلس. وناقش أغنانين والمنفي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى خطوات العمل الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، مع بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة بين موسكو وطرابلس.وأكد السفير الروسي في ليبيا استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم للشركاء الليبيين في تجاوز الأزمة السياسية الداخلية، مع العمل على توحيد البلاد على أساس التوافق والتفاهم بين جميع أطرافها الرئيسية. ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تقديره لروسيا لدعمها المواقف الليبية في مختلف المحافل الدولية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون.وناقش المنفي وأغنانين ملف الاحتجاز المطول للمواطن الليبي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في لبنان دون محاكمة أو تحقيق.
https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
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أخبار ليبيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"
جدد السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، اليوم الأحد، دعم موسكو لمسار التسوية السياسية في ليبيا حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
وذكرت السفارة الروسية في ليبيا على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، أن السفير حيدر أغانين قد التقى برئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم في مقر المجلس.
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
وناقش أغنانين والمنفي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى خطوات العمل الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، مع بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة
بين موسكو وطرابلس.
وأكد السفير الروسي في ليبيا استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم للشركاء الليبيين في تجاوز الأزمة السياسية الداخلية، مع العمل على توحيد البلاد على أساس التوافق والتفاهم بين جميع أطرافها الرئيسية.
ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي
، عن تقديره لروسيا لدعمها المواقف الليبية في مختلف المحافل الدولية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون.
وناقش المنفي وأغنانين ملف الاحتجاز المطول للمواطن الليبي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في لبنان دون محاكمة أو تحقيق.