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سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
سبوتنيك عربي
التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
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وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد.كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة.كما بحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية

18:28 GMT 17.11.2024
© Photoالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Photo
تابعنا عبر
التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد.
© Photoالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين
© Photo
كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
كما بحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.
وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
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