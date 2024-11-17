https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
سبوتنيك عربي
التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T18:28+0000
2024-11-17T18:28+0000
2024-11-17T18:28+0000
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وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد.كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة.كما بحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك
" نسخة منه، اليوم الأحد.
كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
كما بحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا
في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.
وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية
الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.