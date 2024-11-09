https://sarabic.ae/20241109/وزير-الخارجية-الليبي-المكلف-ولافروف-يؤكدان-تعزيز-التعاون-بين-ليبيا-وروسيا-1094640780.html

وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا

وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا

سبوتنيك عربي

اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T20:39+0000

2024-11-09T20:39+0000

2024-11-09T20:39+0000

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وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي.كما تباحث الطرفان حول الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

https://sarabic.ae/20240723/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-دور-روسيا-في-دعم-الأطراف-الليبية-وصولا-للانتخابات-1091066446.html

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