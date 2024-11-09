وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا

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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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14 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
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عرب بوينت بودكاست
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09:17 GMT
28 د
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المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
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وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا
وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا
سبوتنيك عربي
اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T20:39+0000
2024-11-09T20:39+0000
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وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي.كما تباحث الطرفان حول الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
https://sarabic.ae/20240723/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-دور-روسيا-في-دعم-الأطراف-الليبية-وصولا-للانتخابات-1091066446.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا

20:39 GMT 09.11.2024
© Photo / Libya Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Photo / Libya Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات
23 يوليو, 15:16 GMT
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي.
كما تباحث الطرفان حول الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
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