https://sarabic.ae/20241109/وزير-الخارجية-الليبي-المكلف-ولافروف-يؤكدان-تعزيز-التعاون-بين-ليبيا-وروسيا-1094640780.html
وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا
وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا
سبوتنيك عربي
اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T20:39+0000
2024-11-09T20:39+0000
2024-11-09T20:39+0000
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وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي.كما تباحث الطرفان حول الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
https://sarabic.ae/20240723/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-دور-روسيا-في-دعم-الأطراف-الليبية-وصولا-للانتخابات-1091066446.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
وزير الخارجية الليبي المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا
اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية
، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي.
كما تباحث الطرفان حول الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا
لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.