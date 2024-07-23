المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، مسعود عبيد، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس
وناقش الجانبان سبل الوصول للانتخابات العامة في أقرب الآجال، وإمكانية تحقيق التقارب الأمثل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية في عدة مجالات، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وثمّن النائب الأول الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق التوافق بين المجلسين، وإيجاد خارطة طريق متفق عليها بين الليبيين، تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي في الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، يقبل الجميع بنتائجها.
4 يوليو, 20:48 GMT
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال مسعود عبيد إن "لقاءه اليوم بالسفير الروسي كان عن الحديث حول الملف السياسي الليبي، مع تأكيد السفير الروسي بأن دولة روسيا تقف مع التوافق الليبي وتدعم الحل الليبي الليبي، وأكد بأن روسيا لا تقف مع طرف على حساب طرف آخر، وأن روسيا داعمة لأي خيار يتفق عليه الليبيون، وبأنهم واقفون على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية".
كما "تم التباحث على بعض الأمور الخدمية المتعلقة بالمواطنين الليبيين والروس، خاصة في مجال الاتصالات والبريد، في محاولات لتسهيل وتوطيد العلاقات وتقديم الخدمات بين الطرفين"، بحسب عبيد.
وأشار إلى أنه "تم التطرق لدعم كل الجهود التي تدعم تقليل الفجوة بين الأطراف السياسية في ليبيا، وذلك للوصول للانتخابات العامة في الفترة القريبة القادمة، وأكد بأن ليبيا وروسيا مستمرتان في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين طرابلس وموسكو".