المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات
سبوتنيك عربي
بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، مسعود عبيد، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، آخر... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T15:16+0000
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وناقش الجانبان سبل الوصول للانتخابات العامة في أقرب الآجال، وإمكانية تحقيق التقارب الأمثل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية في عدة مجالات، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وثمّن النائب الأول الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق التوافق بين المجلسين، وإيجاد خارطة طريق متفق عليها بين الليبيين، تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي في الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، يقبل الجميع بنتائجها.كما "تم التباحث على بعض الأمور الخدمية المتعلقة بالمواطنين الليبيين والروس، خاصة في مجال الاتصالات والبريد، في محاولات لتسهيل وتوطيد العلاقات وتقديم الخدمات بين الطرفين"، بحسب عبيد.وأشار إلى أنه "تم التطرق لدعم كل الجهود التي تدعم تقليل الفجوة بين الأطراف السياسية في ليبيا، وذلك للوصول للانتخابات العامة في الفترة القريبة القادمة، وأكد بأن ليبيا وروسيا مستمرتان في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين طرابلس وموسكو".
https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-وروسيا-تبحثان-دور-موسكو-في-دعم-التوافقات-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1090479477.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات

15:16 GMT 23.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، مسعود عبيد، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس
وناقش الجانبان سبل الوصول للانتخابات العامة في أقرب الآجال، وإمكانية تحقيق التقارب الأمثل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية في عدة مجالات، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وثمّن النائب الأول الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق التوافق بين المجلسين، وإيجاد خارطة طريق متفق عليها بين الليبيين، تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي في الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، يقبل الجميع بنتائجها.
رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية حيدر أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
ليبيا وروسيا تبحثان دور موسكو في دعم التوافقات بين مجلسي النواب والدولة
4 يوليو, 20:48 GMT

وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال مسعود عبيد إن "لقاءه اليوم بالسفير الروسي كان عن الحديث حول الملف السياسي الليبي، مع تأكيد السفير الروسي بأن دولة روسيا تقف مع التوافق الليبي وتدعم الحل الليبي الليبي، وأكد بأن روسيا لا تقف مع طرف على حساب طرف آخر، وأن روسيا داعمة لأي خيار يتفق عليه الليبيون، وبأنهم واقفون على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية".

كما "تم التباحث على بعض الأمور الخدمية المتعلقة بالمواطنين الليبيين والروس، خاصة في مجال الاتصالات والبريد، في محاولات لتسهيل وتوطيد العلاقات وتقديم الخدمات بين الطرفين"، بحسب عبيد.
وأشار إلى أنه "تم التطرق لدعم كل الجهود التي تدعم تقليل الفجوة بين الأطراف السياسية في ليبيا، وذلك للوصول للانتخابات العامة في الفترة القريبة القادمة، وأكد بأن ليبيا وروسيا مستمرتان في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين طرابلس وموسكو".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة13:22 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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