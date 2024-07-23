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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات

سبوتنيك عربي

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، مسعود عبيد، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، آخر... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T15:16+0000

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وناقش الجانبان سبل الوصول للانتخابات العامة في أقرب الآجال، وإمكانية تحقيق التقارب الأمثل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية في عدة مجالات، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وثمّن النائب الأول الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق التوافق بين المجلسين، وإيجاد خارطة طريق متفق عليها بين الليبيين، تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي في الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، يقبل الجميع بنتائجها.كما "تم التباحث على بعض الأمور الخدمية المتعلقة بالمواطنين الليبيين والروس، خاصة في مجال الاتصالات والبريد، في محاولات لتسهيل وتوطيد العلاقات وتقديم الخدمات بين الطرفين"، بحسب عبيد.وأشار إلى أنه "تم التطرق لدعم كل الجهود التي تدعم تقليل الفجوة بين الأطراف السياسية في ليبيا، وذلك للوصول للانتخابات العامة في الفترة القريبة القادمة، وأكد بأن ليبيا وروسيا مستمرتان في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين طرابلس وموسكو".

https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-وروسيا-تبحثان-دور-موسكو-في-دعم-التوافقات-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1090479477.html

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