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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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https://sarabic.ae/20250222/ليبيا-حكومة-الدبيبة-ترفض-تصريحات-عقيلة-وتصفها-بـالجهوية-1098071489.html
ليبيا.. حكومة "الدبيبة" ترفض تصريحات "عقيلة" وتصفها بـ"الجهوية"
ليبيا.. حكومة "الدبيبة" ترفض تصريحات "عقيلة" وتصفها بـ"الجهوية"
سبوتنيك عربي
أعربت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن رفضها التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واصفة إياها... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T18:52+0000
2025-02-22T18:52+0000
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وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، أن حكومة الدبيبة أعلنت استهجانها ورفضها ما وصفتها بـ"المغالطات القانونية والسياسية" التي أدلى بها عقيلة صالح، معتبرة أنها ذات طابع جهوي، وتعزز خطاب الكراهية، وتتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا.وكان عقيلة قد دعا في كلمته خلال اجتماع القاهرة إلى مساندة مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية ووقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واصفا إياها بأنها "سلطة تنفيذية انتهت المدة المحددة لها، وتفتقر للشرعية التي تتخذها الحكومة من الشعب عن طريق نوابه". وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن "85% من الأراضي الواقعة تحت سلطة مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، تشهد حالة تنموية نادرة مقارنة بالظروف التي مرت بها خاصة كارثة إعصار دانيال".واعتبرت حكومة الدبيبة أن أداء عقيلة صالح يتحول إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه.ويأتي هذا في وقت حملَّت حكومة الدبيبة، رئيس مجلس النواب، ما وصفتها بـ"المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، خاصة اشتراط التزامن بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية".وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250129/ليبيا-الدبيبة-يحذر-من-أجندات-حزبية-وخارجية-تعمق-الانقسام-الداخلي-1097293183.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. حكومة "الدبيبة" ترفض تصريحات "عقيلة" وتصفها بـ"الجهوية"

18:52 GMT 22.02.2025
© Sputnik . NADER EL SHAREEFرئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Sputnik . NADER EL SHAREEF
تابعنا عبر
أعربت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن رفضها التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واصفة إياها بالجهوية.
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، أن حكومة الدبيبة أعلنت استهجانها ورفضها ما وصفتها بـ"المغالطات القانونية والسياسية" التي أدلى بها عقيلة صالح، معتبرة أنها ذات طابع جهوي، وتعزز خطاب الكراهية، وتتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
ليبيا.. الدبيبة يحذر من أجندات "حزبية وخارجية" تعمق الانقسام الداخلي
29 يناير, 21:42 GMT
وكان عقيلة قد دعا في كلمته خلال اجتماع القاهرة إلى مساندة مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية ووقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واصفا إياها بأنها "سلطة تنفيذية انتهت المدة المحددة لها، وتفتقر للشرعية التي تتخذها الحكومة من الشعب عن طريق نوابه".
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن "85% من الأراضي الواقعة تحت سلطة مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، تشهد حالة تنموية نادرة مقارنة بالظروف التي مرت بها خاصة كارثة إعصار دانيال".
واعتبرت حكومة الدبيبة أن أداء عقيلة صالح يتحول إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه.
ويأتي هذا في وقت حملَّت حكومة الدبيبة، رئيس مجلس النواب، ما وصفتها بـ"المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، خاصة اشتراط التزامن بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية".
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
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