https://sarabic.ae/20250212/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-تتعهد-بملاحقة-الجناة-في-محاولة-اغتيال-الوزير-جمعة-1097710716.html
حكومة الوحدة الليبية تتعهد بملاحقة الجناة في محاولة اغتيال الوزير جمعة
حكومة الوحدة الليبية تتعهد بملاحقة الجناة في محاولة اغتيال الوزير جمعة
سبوتنيك عربي
أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، اليوم الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T11:53+0000
2025-02-12T11:53+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".وأفادت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق من اليوم، بإصابة عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعيار ناري، بعد تعرض مركبته لوابل من الرصاص على طريق سريع في طرابلس.وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.
https://sarabic.ae/20250212/إعلام-ليبي-إصابة-وزير-الدولة-في-حكومة-الدبيبة-عادل-جمعة-بعد-تعرض-سيارته-لإطلاق-نار-1097706436.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حكومة الوحدة الليبية تتعهد بملاحقة الجناة في محاولة اغتيال الوزير جمعة
أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، اليوم الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.
وبحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".
وأكد البيان أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة على الفور تحقيقا مكثفا لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".
وأفادت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق من اليوم، بإصابة عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعيار ناري، بعد تعرض مركبته لوابل من الرصاص على طريق سريع في طرابلس.
وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.