https://sarabic.ae/20250223/حكومة-الوحدة-الوطنية-ترفض-تصريحات-عقيلة-صالح-وتصفها-بـالمغالطات-القانونية-والسياسية-1098078925.html

حكومة الوحدة الوطنية ترفض تصريحات عقيلة صالح وتصفها بـ"المغالطات القانونية والسياسية"

حكومة الوحدة الوطنية ترفض تصريحات عقيلة صالح وتصفها بـ"المغالطات القانونية والسياسية"

سبوتنيك عربي

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحمد الدبيبة، بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن استيائها ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب الليبي... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T07:59+0000

2025-02-23T07:59+0000

2025-02-23T07:59+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

عبد الحميد الدبيبة

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ونقل موقع "ليبيا الأحرار" عن الحكومة، قولها إن تصريحات صالح "مغالطات قانونية وسياسية ذات طابع جهوي وانفصالي"، مؤكدة أنها "تعزز خطاب الكراهية وتتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية".وانتقدت الحكومة أداء صالح، معتبرة أنه "يتصرف كزعيم لحزب سياسي فردي يحتكر قراراته"، مشيرة إلى أن "العديد من أعضاء مجلس النواب يعبرون عن استيائهم من هذه المواقف"، مؤكدة أن "جميع المؤسسات القائمة، بما فيها مجلس النواب، قد انتهت مدتها الدستورية وتستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي بالتساوي".واتهمت حكومة الوحدة الوطنية عقيلة صالح، بـ"فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كانت السبب الرئيسي في عرقلة انتخابات 2021"، وشددت على "رفض أي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي"، مؤكدة أن "مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتخدم أجندات خارجية".يأتي هذا الرد بعد أن طالب رئيس المجلس النيابي الليبي عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب العرب في العاصمة المصرية القاهرة، بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أنها "منتهية الولاية"، وحثّ صالح المجالس العربية على "دعم مجلس النواب الليبي، لتعيين حكومة جديدة تسهم في إنجاح إجراء الانتخابات".وكان عقيلة صالح، قد اعتبر أن حكومة دبيبة "فقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "وقف التعامل معها ودعم مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية".وأكد أن "الحكومة المنبثقة عن المجلس تسيطر على 85% من الأراضي الليبية، وتشهد المناطق الخاضعة لها تطوراً تنموياً رغم الأزمات التي مرت بها، بما في ذلك كارثة إعصار دانيال".

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة