حكومة الوحدة الوطنية ترفض تصريحات عقيلة صالح وتصفها بـ"المغالطات القانونية والسياسية"

عربي
بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250223/حكومة-الوحدة-الوطنية-ترفض-تصريحات-عقيلة-صالح-وتصفها-بـالمغالطات-القانونية-والسياسية-1098078925.html
حكومة الوحدة الوطنية ترفض تصريحات عقيلة صالح وتصفها بـ"المغالطات القانونية والسياسية"
حكومة الوحدة الوطنية ترفض تصريحات عقيلة صالح وتصفها بـ"المغالطات القانونية والسياسية"
سبوتنيك عربي
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحمد الدبيبة، بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن استيائها ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب الليبي... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T07:59+0000
2025-02-23T07:59+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
عبد الحميد الدبيبة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
ونقل موقع "ليبيا الأحرار" عن الحكومة، قولها إن تصريحات صالح "مغالطات قانونية وسياسية ذات طابع جهوي وانفصالي"، مؤكدة أنها "تعزز خطاب الكراهية وتتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية".وانتقدت الحكومة أداء صالح، معتبرة أنه "يتصرف كزعيم لحزب سياسي فردي يحتكر قراراته"، مشيرة إلى أن "العديد من أعضاء مجلس النواب يعبرون عن استيائهم من هذه المواقف"، مؤكدة أن "جميع المؤسسات القائمة، بما فيها مجلس النواب، قد انتهت مدتها الدستورية وتستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي بالتساوي".واتهمت حكومة الوحدة الوطنية عقيلة صالح، بـ"فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كانت السبب الرئيسي في عرقلة انتخابات 2021"، وشددت على "رفض أي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي"، مؤكدة أن "مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتخدم أجندات خارجية".يأتي هذا الرد بعد أن طالب رئيس المجلس النيابي الليبي عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب العرب في العاصمة المصرية القاهرة، بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أنها "منتهية الولاية"، وحثّ صالح المجالس العربية على "دعم مجلس النواب الليبي، لتعيين حكومة جديدة تسهم في إنجاح إجراء الانتخابات".وكان عقيلة صالح، قد اعتبر أن حكومة دبيبة "فقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "وقف التعامل معها ودعم مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية".وأكد أن "الحكومة المنبثقة عن المجلس تسيطر على 85% من الأراضي الليبية، وتشهد المناطق الخاضعة لها تطوراً تنموياً رغم الأزمات التي مرت بها، بما في ذلك كارثة إعصار دانيال".
https://sarabic.ae/20250222/ليبيا-تعلن-إعادة-العمل-بحقل-نفطي-بعد-توقف-دام-10-سنوات-1098071625.html
https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-المنتدى-الاقتصادي-الليبي---الروسي-في-ليبيا-صور-1098063820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_08cd7bfe7ed76568f08c41114071a68b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة

حكومة الوحدة الوطنية ترفض تصريحات عقيلة صالح وتصفها بـ"المغالطات القانونية والسياسية"

07:59 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Yousef Murad
تابعنا عبر
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحمد الدبيبة، بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن استيائها ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب العرب في القاهرة.
ونقل موقع "ليبيا الأحرار" عن الحكومة، قولها إن تصريحات صالح "مغالطات قانونية وسياسية ذات طابع جهوي وانفصالي"، مؤكدة أنها "تعزز خطاب الكراهية وتتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية".
وانتقدت الحكومة أداء صالح، معتبرة أنه "يتصرف كزعيم لحزب سياسي فردي يحتكر قراراته"، مشيرة إلى أن "العديد من أعضاء مجلس النواب يعبرون عن استيائهم من هذه المواقف"، مؤكدة أن "جميع المؤسسات القائمة، بما فيها مجلس النواب، قد انتهت مدتها الدستورية وتستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي بالتساوي".
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
ليبيا تعلن إعادة العمل بحقل نفطي بعد توقف دام 10 سنوات
أمس, 18:53 GMT
واتهمت حكومة الوحدة الوطنية عقيلة صالح، بـ"فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كانت السبب الرئيسي في عرقلة انتخابات 2021"، وشددت على "رفض أي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي"، مؤكدة أن "مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتخدم أجندات خارجية".
يأتي هذا الرد بعد أن طالب رئيس المجلس النيابي الليبي عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب العرب في العاصمة المصرية القاهرة، بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أنها "منتهية الولاية"، وحثّ صالح المجالس العربية على "دعم مجلس النواب الليبي، لتعيين حكومة جديدة تسهم في إنجاح إجراء الانتخابات".
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور
أمس, 13:04 GMT
وكان عقيلة صالح، قد اعتبر أن حكومة دبيبة "فقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "وقف التعامل معها ودعم مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية".
وأكد أن "الحكومة المنبثقة عن المجلس تسيطر على 85% من الأراضي الليبية، وتشهد المناطق الخاضعة لها تطوراً تنموياً رغم الأزمات التي مرت بها، بما في ذلك كارثة إعصار دانيال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала