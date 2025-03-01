https://sarabic.ae/20250301/دولة-عربية-تستحوذ-على-شركتين-عملاقتين-لإنتاج-الغاز-في-أوروبا-1098291810.html

دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا

دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة بترول عربية بشراء شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T12:20+0000

2025-03-01T12:20+0000

2025-03-01T12:20+0000

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وذكر التقرير أن شركة البترول الكويتية العالمية، أعلنت يوم أمس الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، استحواذها بالكامل على شركتي "أغريفير" و"آرما" الإيطاليتين، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية البلاد لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المستدامة.وتعمل الشركتان الإيطاليتان في مجال إنتاج الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي، ويُتوقع أن تُستكمل الصفقة خلال أوائل العام المالي المقبل، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز محفظة الشركة من المنتجات الصديقة للبيئة.وبحسب المنصة، يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود الدولة الكويتية لتطوير حلول طاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.وتُعد هذه الصفقة ثاني استثمار لشركة البترول الكويتية العالمية في قطاع الطاقة البديلة، بعد استحواذها، في عام 2024، على حصة 50% من شركة "إيكو فوكس" الإيطالية، التي تعمل في مجال الوقود الحيوي.وتؤكد هذه الخطوات التزام الكويت بتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق تحول استراتيجي في قطاع الطاقة.دولة عربية توقع أول صفقة طويلة الأمد لتصدير "غاز نادر" إلى الصينصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024

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