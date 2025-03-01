دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا

https://sarabic.ae/20250301/دولة-عربية-تستحوذ-على-شركتين-عملاقتين-لإنتاج-الغاز-في-أوروبا-1098291810.html
دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا
دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة بترول عربية بشراء شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T12:20+0000
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2025-03-01T12:20+0000
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وذكر التقرير أن شركة البترول الكويتية العالمية، أعلنت يوم أمس الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، استحواذها بالكامل على شركتي "أغريفير" و"آرما" الإيطاليتين، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية البلاد لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المستدامة.وتعمل الشركتان الإيطاليتان في مجال إنتاج الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي، ويُتوقع أن تُستكمل الصفقة خلال أوائل العام المالي المقبل، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز محفظة الشركة من المنتجات الصديقة للبيئة.وبحسب المنصة، يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود الدولة الكويتية لتطوير حلول طاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.وتُعد هذه الصفقة ثاني استثمار لشركة البترول الكويتية العالمية في قطاع الطاقة البديلة، بعد استحواذها، في عام 2024، على حصة 50% من شركة "إيكو فوكس" الإيطالية، التي تعمل في مجال الوقود الحيوي.وتؤكد هذه الخطوات التزام الكويت بتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق تحول استراتيجي في قطاع الطاقة.دولة عربية توقع أول صفقة طويلة الأمد لتصدير "غاز نادر" إلى الصينصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
https://sarabic.ae/20250226/شحنة-غاز-عربية-تغير-وجهتها-في-توقيت-حرج-1098187152.html
https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تستثمر-بـ4-حقول-غاز-ضخمة-في-البحر-المتوسط-لتعزيز-صادراتها-1098123995.html
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اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة بترول عربية بشراء شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا.
وذكر التقرير أن شركة البترول الكويتية العالمية، أعلنت يوم أمس الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، استحواذها بالكامل على شركتي "أغريفير" و"آرما" الإيطاليتين، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية البلاد لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المستدامة.
وتعمل الشركتان الإيطاليتان في مجال إنتاج الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي، ويُتوقع أن تُستكمل الصفقة خلال أوائل العام المالي المقبل، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز محفظة الشركة من المنتجات الصديقة للبيئة.
وبحسب المنصة، يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود الدولة الكويتية لتطوير حلول طاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة شافي العجمي، إن "هذه الصفقة تدعم توجه الشركة نحو تنويع مصادر الطاقة، بما يشمل الوقود التقليدي والوقود الحيوي، وذلك لضمان توفير حلول طاقة متكاملة في الأسواق الأوروبية".
وتُعد هذه الصفقة ثاني استثمار لشركة البترول الكويتية العالمية في قطاع الطاقة البديلة،
بعد استحواذها، في عام 2024، على حصة 50% من شركة "إيكو فوكس" الإيطالية، التي تعمل في مجال الوقود الحيوي.
وتؤكد هذه الخطوات التزام الكويت بتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الطاقة المتجددة،
تماشيًا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق تحول استراتيجي في قطاع الطاقة.