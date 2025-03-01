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دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا
دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة بترول عربية بشراء شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T12:20+0000
2025-03-01T12:20+0000
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وذكر التقرير أن شركة البترول الكويتية العالمية، أعلنت يوم أمس الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، استحواذها بالكامل على شركتي "أغريفير" و"آرما" الإيطاليتين، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية البلاد لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المستدامة.وتعمل الشركتان الإيطاليتان في مجال إنتاج الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي، ويُتوقع أن تُستكمل الصفقة خلال أوائل العام المالي المقبل، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز محفظة الشركة من المنتجات الصديقة للبيئة.وبحسب المنصة، يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود الدولة الكويتية لتطوير حلول طاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.وتُعد هذه الصفقة ثاني استثمار لشركة البترول الكويتية العالمية في قطاع الطاقة البديلة، بعد استحواذها، في عام 2024، على حصة 50% من شركة "إيكو فوكس" الإيطالية، التي تعمل في مجال الوقود الحيوي.وتؤكد هذه الخطوات التزام الكويت بتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق تحول استراتيجي في قطاع الطاقة.دولة عربية توقع أول صفقة طويلة الأمد لتصدير "غاز نادر" إلى الصينصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
https://sarabic.ae/20250226/شحنة-غاز-عربية-تغير-وجهتها-في-توقيت-حرج-1098187152.html
https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تستثمر-بـ4-حقول-غاز-ضخمة-في-البحر-المتوسط-لتعزيز-صادراتها-1098123995.html
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اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

دولة عربية تستحوذ على شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا

12:20 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة بترول عربية بشراء شركتين عملاقتين لإنتاج الغاز في أوروبا.
وذكر التقرير أن شركة البترول الكويتية العالمية، أعلنت يوم أمس الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، استحواذها بالكامل على شركتي "أغريفير" و"آرما" الإيطاليتين، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية البلاد لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المستدامة.
وتعمل الشركتان الإيطاليتان في مجال إنتاج الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي، ويُتوقع أن تُستكمل الصفقة خلال أوائل العام المالي المقبل، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز محفظة الشركة من المنتجات الصديقة للبيئة.
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وبحسب المنصة، يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود الدولة الكويتية لتطوير حلول طاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة شافي العجمي، إن "هذه الصفقة تدعم توجه الشركة نحو تنويع مصادر الطاقة، بما يشمل الوقود التقليدي والوقود الحيوي، وذلك لضمان توفير حلول طاقة متكاملة في الأسواق الأوروبية".

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وتُعد هذه الصفقة ثاني استثمار لشركة البترول الكويتية العالمية في قطاع الطاقة البديلة، بعد استحواذها، في عام 2024، على حصة 50% من شركة "إيكو فوكس" الإيطالية، التي تعمل في مجال الوقود الحيوي.
وتؤكد هذه الخطوات التزام الكويت بتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق تحول استراتيجي في قطاع الطاقة.
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