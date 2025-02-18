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انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
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دولة عربية توقع اتفاقية مع اليونان في مجال جمع الكربون وتخزينه
دولة عربية توقع اتفاقية مع اليونان في مجال جمع الكربون وتخزينه
سبوتنيك عربي
وقّعت إحدى الدول العربية اتفاقية مع اليونان، في مجال تقنيات جمع الكربون وتخزينه أواستعماله، بصفته إحدى وسائل خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة ودعم... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T11:35+0000
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جاء توقيع هذه الاتفاقية خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، بين وزارة البترول المصرية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية.ووفقا للتقرير، الذي حصلت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة، فإن المذكرة التي وقّعها وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير البيئة والطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس، تهدف إلى تبادل الخبرات بين مصر واليونان، في تطبيق تقنيات جمع الكربون وتخزينه.ويشمل نطاق التعاون إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استعماله، وفقًا للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان، في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال.كما تتضمن المذكرة وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، بالإضافة إلى دراسة الاستعمالات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.ويعكس الاتفاق التزام مصر واليونان، بتبنّي حلول تكاملية للحدّ من الانبعاثات الكربونية، ودعم استعمال تقنيات تخزين الكربون جزءًا من استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لمكافحة تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.بقيادة دول عربية... إنتاج الغاز في الشرق الأوسط يشهد قفزة جديدةيوفر الكهرباء لـ36 ألف منزل... دولة عربية تكشف عن تطوير مشروع طاقة ضخم
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https://sarabic.ae/20250127/4-دول-عربية-بالقائمة-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-ينتعش-بـ41-مشروعا-1097190527.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, هيدروكربونات
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, هيدروكربونات

دولة عربية توقع اتفاقية مع اليونان في مجال جمع الكربون وتخزينه

11:35 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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وقّعت إحدى الدول العربية اتفاقية مع اليونان، في مجال تقنيات جمع الكربون وتخزينه أواستعماله، بصفته إحدى وسائل خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة ودعم للاقتصادات منخفضة الكربون.
جاء توقيع هذه الاتفاقية خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، بين وزارة البترول المصرية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية.
ووفقا للتقرير، الذي حصلت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة، فإن المذكرة التي وقّعها وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير البيئة والطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس، تهدف إلى تبادل الخبرات بين مصر واليونان، في تطبيق تقنيات جمع الكربون وتخزينه.
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وقال الوزير بدوي: "نسعى لتحقيق قصة نجاح في هذا المجال، ودراسة أن تصبح مصر، مستقبلًا، دولة مصدّرة لثاني أكسيد الكربون، الذي يُزال من الصناعات، إلى أسواق القارة الأوروبية، للدخول في تطبيقات صناعية".

ويشمل نطاق التعاون إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استعماله، وفقًا للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان، في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال.
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كما تتضمن المذكرة وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، بالإضافة إلى دراسة الاستعمالات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.
ويعكس الاتفاق التزام مصر واليونان، بتبنّي حلول تكاملية للحدّ من الانبعاثات الكربونية، ودعم استعمال تقنيات تخزين الكربون جزءًا من استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لمكافحة تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
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