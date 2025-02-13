https://sarabic.ae/20250213/يوفر-الكهرباء-لـ36-ألف-منزل-دولة-عربية-تكشف-عن-تطوير-مشروع-طاقة-ضخم-1097743832.html
يوفر الكهرباء لـ36 ألف منزل... دولة عربية تكشف عن تطوير مشروع طاقة ضخم
يوفر الكهرباء لـ36 ألف منزل... دولة عربية تكشف عن تطوير مشروع طاقة ضخم
سبوتنيك عربي
أعلنت إمارة أبوظبي رسميًا إطلاق مشروع لتطوير محطة رياح في الإمارات، في خطوة من شأنها دعم الجهود الرامية إلى تنويع مزيج الكهرباء في البلاد، وزيادة حصة الطاقة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T10:53+0000
2025-02-13T10:53+0000
2025-02-13T10:53+0000
اقتصاد
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وأعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد، وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء، في مختلف أنحاء الإمارات، إصدار طلبات تقديم العروض، لمشروع تطوير محطة السلع، لطاقة الرياح وفقًا لنموذج المنتج المستقل.ومن المزمع تطوير محطة الرياح الجديدة في الإمارات، بالقرب من برنامج طاقة الرياح الأول من نوعه، على مستوى المرافق الخدميّة، في البلاد في مدينة السلع، في منطقة الظفرة.وبعد دخولها حيز التشغيل بالكامل، ستُسهِم محطة السلع لطاقة الرياح، وفق بيانات نشرتها منصة "الطاقة"، بإنتاج نحو 140 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتزويد 36 ألف منزل بالكهرباء، والتخلص من نحو 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.وسيعمل المشروع الجديد على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في أبوظبي إلى نحو 240 ميغاواط.ودشّنت الإمارات برنامج طاقة الرياح ضمن خطة طموحة للبلاد تستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% في مزيج الطاقة بحلول عام 2050، من خلال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.وصرّح الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن مشروع محطة السلع لطاقة الرياح يمثل خطوة واسعة في رحلة تنويع مزيج الكهرباء في الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والعمل معًا لدفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة.ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.يشمل مشروع محطة السلع لطاقة الرياح تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملّك محطة جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وستكون حصة الشركة أو الائتلاف الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، في حين ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.وستنظَّم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.وتعتمد خطط طاقة الرياح في الإمارات على تقنيات مبتكرة في مجال المناخ وعلوم المواد والتحريك الهوائي، تساعد على إمكان تنفيذ مستهدفات البرنامج، في ظل معاناة البلاد من سرعة رياح غير مناسبة لإنتاج طاقة مجدية تجاريًا.ومن بين أبرز تلك الخطوات، استعمال توربينات بأحجام أكبر، مع الاستعانة بأجهزة متطورة بتكلفة أقلّ، وتشغيل التوربينات ليلًا لتوليد الكهرباء؛ إذ تكون سرعة الرياح في الليل أعلى من النهار.صندوق النقد الدولي يوصي المغرب بإصلاحات مالية وتوسيع قاعدة الضرائب140 مليون دولار... حبس رئيس شركة نفط عربية ضخمة بتهمة الفساد
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
يوفر الكهرباء لـ36 ألف منزل... دولة عربية تكشف عن تطوير مشروع طاقة ضخم
أعلنت إمارة أبوظبي رسميًا إطلاق مشروع لتطوير محطة رياح في الإمارات، في خطوة من شأنها دعم الجهود الرامية إلى تنويع مزيج الكهرباء في البلاد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة.
وأعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد، وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء، في مختلف أنحاء الإمارات، إصدار طلبات تقديم العروض، لمشروع تطوير محطة السلع، لطاقة الرياح وفقًا لنموذج المنتج المستقل.
ومن المزمع تطوير محطة الرياح الجديدة في الإمارات، بالقرب من برنامج طاقة الرياح الأول من نوعه، على مستوى المرافق الخدميّة، في البلاد في مدينة السلع، في منطقة الظفرة.
وبعد دخولها حيز التشغيل بالكامل، ستُسهِم محطة السلع لطاقة الرياح، وفق بيانات نشرتها منصة "الطاقة
"، بإنتاج نحو 140 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتزويد 36 ألف منزل بالكهرباء، والتخلص من نحو 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
يعتمد مشروع محطة السلع لطاقة الرياح على محطات طاقة الرياح الحالية في أبوظبي الواقعة في كلّ من السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما.
وسيعمل المشروع الجديد على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في أبوظبي إلى نحو 240 ميغاواط.
ودشّنت الإمارات برنامج طاقة الرياح ضمن خطة طموحة للبلاد تستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة
من 25% إلى 50% في مزيج الطاقة بحلول عام 2050، من خلال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وصرّح الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن مشروع محطة السلع لطاقة الرياح يمثل خطوة واسعة في رحلة تنويع مزيج الكهرباء في الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.
وأضاف أن التطور الاستراتيجي، يتماشى مع تطلعات الشركة، بشأن تسريع خطة الانتقال في مجال الطاقة، وتشكيل ملامح مستقبل مستدام في دولة الإمارات؛ إذ نتوقع زيادة سعات طاقة الرياح في المستقبل إلى 2.6 غيغاواط بحلول 2035؛ ما يضع معيارًا عالميًا في الريادة بمجال الطاقة المتجددة.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والعمل معًا لدفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة.
جدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات أصدرت طلب تقديم العروض لـ16 شركة وائتلافًا تم تأهيلها لمرحلة طلب تقديم العروض بعد اجتيازها عملية التأهيل.
ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
يشمل مشروع محطة السلع لطاقة الرياح تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملّك محطة جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وستكون حصة الشركة أو الائتلاف الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، في حين ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
ويدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المنتجة في أبوظبي.
وستنظَّم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع الشركات والائتلافات تقديم عروضها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025.
وتعتمد خطط طاقة الرياح في الإمارات على تقنيات مبتكرة في مجال المناخ وعلوم المواد والتحريك الهوائي، تساعد على إمكان تنفيذ مستهدفات البرنامج، في ظل معاناة البلاد من سرعة رياح غير مناسبة لإنتاج طاقة مجدية تجاريًا.
ومن بين أبرز تلك الخطوات، استعمال توربينات بأحجام أكبر، مع الاستعانة بأجهزة متطورة بتكلفة أقلّ، وتشغيل التوربينات ليلًا لتوليد الكهرباء؛ إذ تكون سرعة الرياح في الليل أعلى من النهار.