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الإنسان والثقافة
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140 مليون دولار... حبس رئيس شركة نفط عربية ضخمة بتهمة الفساد
140 مليون دولار... حبس رئيس شركة نفط عربية ضخمة بتهمة الفساد
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام دولة عربية بإصدر قرار بحبس رئيس شركة نفط، بتهمة الفساد المالي بقيمة 140 مليون دولار. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T11:30+0000
2025-02-11T11:30+0000
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وذكر التقرير تعرّض شركة الواحة الليبية لضربة قوية مع صدور قرار بحبس رئيس لجنة إدارتها، وسط توترات متلاحقة يتعرض لها قطاع النفط والغاز في البلاد.وواجه رئيس لجنة إدارة شركة الواحة الليبية للنفط فتحي محمد فرج بن زاهية، اتهامًا بالفساد المالي، ما دفع مكتب النائب العام إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيًا.يذكر أن بن زاهية قد تولى منصبه بقرار من مؤسسة النفط الليبية في 27 مارس/آذار 2023، خلفًا لأنور علي الشهلول.وتضمنت وقائع فساد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط اتهامات بإساءة السلطة الوظيفية، عبر صرف 100 مليون دولار لشركة كانت موكلة بحفر آبار نفط على مدار 3 سنوات.وذكر بيان النائب العام أنه خلال العامين الماضيين (2023 و2024)، منح "بن زاهية" الشركة المنفذة 140 مليون دولار، ما صنفته النيابة بوصفه "منفعة غير مشروعة للنفس والغير".وخلص البيان إلى أن صرف هذا المبلغ منع ثاني أكبر شركات النفط في ليبيا من الاستفادة به، دون تحقيق منفعة تذكر من الشركة الموكلة بالمهمة.بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير 17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية
https://sarabic.ae/20250208/مؤسسة-النفط-الليبية-عطل-مفاجئ-يشل-مجمع-مليتة-للغاز-ويوقف-إنتاج-حقل-بحر-السلام-1097577714.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

140 مليون دولار... حبس رئيس شركة نفط عربية ضخمة بتهمة الفساد

11:30 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام دولة عربية بإصدر قرار بحبس رئيس شركة نفط، بتهمة الفساد المالي بقيمة 140 مليون دولار.
وذكر التقرير تعرّض شركة الواحة الليبية لضربة قوية مع صدور قرار بحبس رئيس لجنة إدارتها، وسط توترات متلاحقة يتعرض لها قطاع النفط والغاز في البلاد.
وواجه رئيس لجنة إدارة شركة الواحة الليبية للنفط فتحي محمد فرج بن زاهية، اتهامًا بالفساد المالي، ما دفع مكتب النائب العام إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيًا.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد أهدر رئيس لجنة إدارة الشركة 140 مليون دولار عبر إسناده تطوير حقل الظهرة إلى شركة لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
مؤسسة النفط الليبية: عطل مفاجئ يشل مجمع مليتة للغاز ويوقف إنتاج حقل بحر السلام
8 فبراير, 01:34 GMT
يذكر أن بن زاهية قد تولى منصبه بقرار من مؤسسة النفط الليبية في 27 مارس/آذار 2023، خلفًا لأنور علي الشهلول.
وتضمنت وقائع فساد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط اتهامات بإساءة السلطة الوظيفية، عبر صرف 100 مليون دولار لشركة كانت موكلة بحفر آبار نفط على مدار 3 سنوات.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
15 يناير, 11:51 GMT
وذكر بيان النائب العام أنه خلال العامين الماضيين (2023 و2024)، منح "بن زاهية" الشركة المنفذة 140 مليون دولار، ما صنفته النيابة بوصفه "منفعة غير مشروعة للنفس والغير".
وخلص البيان إلى أن صرف هذا المبلغ منع ثاني أكبر شركات النفط في ليبيا من الاستفادة به، دون تحقيق منفعة تذكر من الشركة الموكلة بالمهمة.
بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير
17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية
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