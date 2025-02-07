https://sarabic.ae/20250207/17-مليار-دولار-واردات-نفط-أمريكية-من-5-دول-عربية---1097553517.html

17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية

17 مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن كمية وارادات النفط إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت 17 مليار دولار من 4 دول عربية. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T07:38+0000

2025-02-07T07:38+0000

2025-02-07T07:38+0000

اقتصاد

العالم العربي

طاقة

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وأظهر التقرير أن واردات النفط الأمريكية ارتفعت في عام 2024، مع استحواذ 5 دول عربية، بقيادة السعودية والعراق، على 9% من إجمالي واردات الدولة الأكثر استهلاكًا للخام في العالم.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 1.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.36 مليار برميل (6.45 مليون برميل يوميًا)، خلال عام 2024.وبحسب بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الدول العربية المشار إليها قرابة 17.1 مليار دولار، خلال عام 2024، ووفقا للتقرير الجديد نستعرض قائمة أكبر مصدّري النفط العربي إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، وهي كالآتي:وكانت صادرات النفط العربية للولايات المتحدة من الدول الـ5 قد سجلت 192 مليون برميل، بما يعادل 16 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بحسب بيانات دورية مجمّعة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، في 8 يناير/كانون الثاني 2025.صادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024مصر تعلن اكتشافا نفطيا جديدا

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