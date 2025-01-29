https://sarabic.ae/20250129/مصر-تعلن-اكتشافا-نفطيا-جديدا-1097270167.html
مصر تعلن اكتشافا نفطيا جديدا
مصر تعلن اكتشافا نفطيا جديدا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، "اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، والتى تقوم... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد"، متوقعة تجاوز هذه الكمية".وأضافت أن "شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".ويأتى هذا الاكتشاف فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية. وتعمل وزارة البترول المصرية خلال عام 2025، على زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، وكذلك استغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مع العمل على التوسع باستعمالات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المشتقات النفطية. وذكرت منصة الطاقة، أن قطاع النفط المصري ينفذ برنامجا طموحا بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، من أجل زيادة إنتاج الغاز بنحو 30% خلال هذا العام، بهدف مواجهة التناقص الطبيعي في عدد من الحقول، من خلال برنامج حفر موسع.وأكدت المنصة أن خطط بدء الإنتاج من 7 اكتشافات غاز مصرية تأتي ضمن تحركات حكومة مصطفى مدبولي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الراهن.
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مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تعلن اكتشافا نفطيا جديدا
10:22 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 29.01.2025)
أكدت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، "اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما أظهرت إنتاجا يومياً، بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد"، متوقعة تجاوز هذه الكمية".
وأضافت أن "شركة جابكو ستقوم باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".
ويأتى هذا الاكتشاف فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتعمل وزارة البترول المصرية خلال عام 2025، على زيادة عجلة الإنتاج
وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، وكذلك استغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مع العمل على التوسع باستعمالات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المشتقات النفطية.
وذكرت منصة
الطاقة، أن قطاع النفط المصري ينفذ برنامجا طموحا بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، من أجل زيادة إنتاج الغاز بنحو 30% خلال هذا العام، بهدف مواجهة التناقص الطبيعي في عدد من الحقول، من خلال برنامج حفر موسع.
وأكدت المنصة أن خطط بدء الإنتاج من 7 اكتشافات غاز مصرية تأتي ضمن تحركات حكومة مصطفى مدبولي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الراهن.