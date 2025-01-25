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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250125/السعودية-تكشف-تفاصيل-خطة-استثمارية-بقيمة-600-مليار-دولار-بين-المملكة-والولايات-المتحدة-1097150720.html
السعودية تكشف تفاصيل خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار بين المملكة والولايات المتحدة
السعودية تكشف تفاصيل خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار بين المملكة والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 600 مليار دولار بين السعودية وأمريكا. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T14:57+0000
2025-01-25T14:57+0000
السعودية
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وتشمل هذه الاستثمارات القطاعين العام والخاص، وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأكد الإبراهيم في كلمته بالمنتدى، أمس الجمعة، أن الخطة تعزز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية، مشيرا إلى أنها تدعم "رؤية المملكة 2030".كما توقع وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، زيادة حجم الاستثمارات مع ظهور فرص جديدة.وأشار الإبراهيم إلى رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في بناء شراكات اقتصادية مستدامة مع أمريكا، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية وتعزيز التنمية.وختم الوزير السعودي كلمته بالإشادة بدور منتدى "دافوس" الاقتصادي، كمنصة لتعزيز التعاون الدولي، متوقعا أن تترك الخطة الاستثمارية بين السعودية وأمريكا أثرا إيجابيا على اقتصاد البلدين، مع دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.تأتي تصريحات وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، بعدما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه بصدد دعوة السعودية إلى ضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار.وقال في كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي، إنه "تم الإعلان اليوم من خلال الصحف أن السعودية ستستثمر على الأقل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنني سأدعو ولي العهد أن يصل الرقم إلى 1 تريليون دولار".وأضاف الرئيس الأمريكي كذلك، أنه سيطالب المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالعمل على خفض أسعار النفط، مما سيؤدي إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية بشكل فوري.
https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

السعودية تكشف تفاصيل خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار بين المملكة والولايات المتحدة

14:57 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالرياض - السعودية
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلن وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 600 مليار دولار بين السعودية وأمريكا.
وتشمل هذه الاستثمارات القطاعين العام والخاص، وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الإبراهيم في كلمته بالمنتدى، أمس الجمعة، أن الخطة تعزز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية، مشيرا إلى أنها تدعم "رؤية المملكة 2030".
كما توقع وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، زيادة حجم الاستثمارات مع ظهور فرص جديدة.
وأشار الإبراهيم إلى رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في بناء شراكات اقتصادية مستدامة مع أمريكا، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية وتعزيز التنمية.
وختم الوزير السعودي كلمته بالإشادة بدور منتدى "دافوس" الاقتصادي، كمنصة لتعزيز التعاون الدولي، متوقعا أن تترك الخطة الاستثمارية بين السعودية وأمريكا أثرا إيجابيا على اقتصاد البلدين، مع دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ولي العهد السعودي يبلغ ترامب برغبة المملكة في استثمار مبلغ خرافي بالولايات المتحدة خلال رئاسته
23 يناير, 04:39 GMT
تأتي تصريحات وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، بعدما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه بصدد دعوة السعودية إلى ضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار.
وقال في كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي، إنه "تم الإعلان اليوم من خلال الصحف أن السعودية ستستثمر على الأقل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنني سأدعو ولي العهد أن يصل الرقم إلى 1 تريليون دولار".
وأضاف الرئيس الأمريكي كذلك، أنه سيطالب المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالعمل على خفض أسعار النفط، مما سيؤدي إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية بشكل فوري.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
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