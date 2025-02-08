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مؤسسة النفط الليبية: عطل مفاجئ يشل مجمع مليتة للغاز ويوقف إنتاج حقل بحر السلام
مؤسسة النفط الليبية: عطل مفاجئ يشل مجمع مليتة للغاز ويوقف إنتاج حقل بحر السلام
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، صباح اليوم السبت، توقف مجمع مليتة للغاز عن العمل بشكل كامل نتيجة عطل فني مفاجئ في وحدات توليد الطاقة الكهربائية. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T01:34+0000
2025-02-08T02:34+0000
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بنغازي – سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها: "تعرض مجمع مليتة للغاز مساء الجمعة إلى توقف تام عن العمل، بسبب عطل فني في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع، وتوقف الإنتاج بحقل بحر السلام الغازي".وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن "فرق الصيانة بمجمع مليتة للغاز تعمل على إصلاح هذا العطل الفني المفاجئ خلال وقت قصير، وإعادة تشغيل المجمع بطاقته الطبيعية ومواصلة الإنتاج كالمعتاد".يعد مجمع مليتة للغاز من أبرز المنشآت النفطية في ليبيا، ويقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب طرابلس، يُشغل المجمع من قبل شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.يؤدي المجمع دوراً محورياً في إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، حيث يستقبل الغاز القادم من حقل بحر السلام البحري، ويعمل على معالجته وضغطه قبل توزيعه محلياً أو تصديره إلى أوروبا عبر خط أنابيب جرين ستريم الواصل إلى إيطاليا، كما يضم مرافق لمعالجة المكثفات والغازات المصاحبة.نظراً لأهميته الاستراتيجية، يُشكل المجمع مورداً أساسياً لتلبية احتياجات السوق الليبية من الغاز، إضافةً إلى كونه محوراً رئيسياً لتصدير الطاقة نحو الأسواق الأوروبية، ما يجعله من أهم الأصول الحيوية في قطاع النفط والغاز الليبي.
https://sarabic.ae/20250206/مهاجرون-غير-شرعيين-الداخلية-الليبية-تعلن-ترحيل-عشرات-المصريين-1097548206.html
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أخبار ليبيا اليوم, الهلال النفطي الليبي, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الهلال النفطي الليبي, العالم العربي

مؤسسة النفط الليبية: عطل مفاجئ يشل مجمع مليتة للغاز ويوقف إنتاج حقل بحر السلام

01:34 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 02:34 GMT 08.02.2025)
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محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، صباح اليوم السبت، توقف مجمع مليتة للغاز عن العمل بشكل كامل نتيجة عطل فني مفاجئ في وحدات توليد الطاقة الكهربائية.
بنغازي – سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها: "تعرض مجمع مليتة للغاز مساء الجمعة إلى توقف تام عن العمل، بسبب عطل فني في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع، وتوقف الإنتاج بحقل بحر السلام الغازي".

وبحسب البيان، "تعامل المختصون من مهندسين وفنيين بالشركة فوراً مع هذا الخلل الفني، واتخذت كل التدابير الطارئة المتبعة في مثل هذه الظروف العرضية، بعد أن لجأت إلى تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الطارئة، والعمل على إعادة تشغيل معمل معالجة الغاز ومن ثم تشغيل منصة بحر السلام وإعادة إنتاج الغاز".

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن "فرق الصيانة بمجمع مليتة للغاز تعمل على إصلاح هذا العطل الفني المفاجئ خلال وقت قصير، وإعادة تشغيل المجمع بطاقته الطبيعية ومواصلة الإنتاج كالمعتاد".
يعد مجمع مليتة للغاز من أبرز المنشآت النفطية في ليبيا، ويقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب طرابلس، يُشغل المجمع من قبل شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.
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يؤدي المجمع دوراً محورياً في إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، حيث يستقبل الغاز القادم من حقل بحر السلام البحري، ويعمل على معالجته وضغطه قبل توزيعه محلياً أو تصديره إلى أوروبا عبر خط أنابيب جرين ستريم الواصل إلى إيطاليا، كما يضم مرافق لمعالجة المكثفات والغازات المصاحبة.
نظراً لأهميته الاستراتيجية، يُشكل المجمع مورداً أساسياً لتلبية احتياجات السوق الليبية من الغاز، إضافةً إلى كونه محوراً رئيسياً لتصدير الطاقة نحو الأسواق الأوروبية، ما يجعله من أهم الأصول الحيوية في قطاع النفط والغاز الليبي.
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