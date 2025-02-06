https://sarabic.ae/20250206/مهاجرون-غير-شرعيين-الداخلية-الليبية-تعلن-ترحيل-عشرات-المصريين-1097548206.html
مهاجرون غير شرعيين.. الداخلية الليبية تعلن ترحيل عشرات المصريين
مهاجرون غير شرعيين.. الداخلية الليبية تعلن ترحيل عشرات المصريين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T19:50+0000
2025-02-06T19:50+0000
2025-02-06T19:50+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وتابعت الوزارة الليبية: "تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين، إضافةً إلى مركبات آلية مسروقة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
مهاجرون غير شرعيين.. الداخلية الليبية تعلن ترحيل عشرات المصريين
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة
غير الشرعية.
وتابعت الوزارة الليبية: "تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين
، إضافةً إلى مركبات آلية مسروقة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية توقيف عشرات المصريين خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.
يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة
غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.