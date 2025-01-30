https://sarabic.ae/20250130/من-عصابات-التهريب-ليبيا-تنجح-في-تحرير-مئات-المهاجرين-غير-الشرعيين-1097301554.html
من عصابات "التهريب"... ليبيا تنجح في تحرير مئات المهاجرين غير الشرعيين
من عصابات "التهريب"... ليبيا تنجح في تحرير مئات المهاجرين غير الشرعيين
سبوتنيك عربي
نجحت السلطات الليبية في تحرير المئات من المهاجرين غير الشرعيين كانت إحدى عصابات التهريب تحتجزهم في ظروف إنسانية وصحية سيئة في بلدية "أجخرة". 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T08:11+0000
2025-01-30T08:11+0000
2025-01-30T08:11+0000
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وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الخميس، أن جهاز البحث الجنائي الليبي نجح في تحرير 263 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.ونقلت عن وليد العرفي، مسؤول مكتب الإعلام في الجهاز الليبي، أن "فرع الجهاز بالواحات تلقّى معلومات تفيد بوجود مخزن يُحتجز فيه مهاجرون غير شرعيين داخل استراحة في شارع مشروع النخيل بأجخرة".وفور القيام بعمليات التحري والبحث والرصد، نفذت عناصر الجهاز الجنائي مداهمة جرى خلالها القبض على شخصين من عناصر العصابة، وتمكنت من تحرير 263 مهاجرا غير شرعي حالتهم الصحية جميعا سيئة، نتيجة التعذيب الذي كانوا يتعرضون له داخل مكان احتجازهم.وأضاف المسؤول الليبي أن "المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة (إريتريا والصومال وإثيوبيا)، وجرى اختطافهم على فترات والانتقال بهم إلى تلك الاستراحة، بينهم من كان محتجزا هناك لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى وجود نساء بين المحتجزين جرى اغتصابهن بشكل مستمر، كما توفي أحدهم نتيجة سوء التغذية داخل مكان احتجازه".وجرى نقل 25 مهاجرا منهم إلى المستشفى كانوا بحالة صحية حرجة، بالتوازي مع مباشرة عناصر التحقيق والاستدلال التحقيقات مع عنصري العصابة المقبوض عليهما، فيما تجرى عمليات ملاحقة لباقي أفراد العصابة.وأفاد وليد العرفي، مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز الجنائي الليبي، بأن الخاطفين كانوا يحتجزون المهاجرين لإرغام ذويهم على دفع 17 ألف دولار مقابل إطلاق كل مهاجر ينتمي إلى الصومال، ودفع 10 آلاف دولار مقابل إطلاق كل مهاجر ينتمي إلى إريتريا.
https://sarabic.ae/20240717/طرابلس-ونجامينا-توقعان-اتفاقية-بشأن-ترحيل-المهاجرين-التشاديين-وتسوية-أوضاعهم-1090890234.html
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أخبار ليبيا اليوم, الصومال, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الصومال, العالم العربي
من عصابات "التهريب"... ليبيا تنجح في تحرير مئات المهاجرين غير الشرعيين
نجحت السلطات الليبية في تحرير المئات من المهاجرين غير الشرعيين كانت إحدى عصابات التهريب تحتجزهم في ظروف إنسانية وصحية سيئة في بلدية "أجخرة".
وذكرت بوابة
الوسط، صباح اليوم الخميس، أن جهاز البحث الجنائي الليبي نجح في تحرير 263 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.
ونقلت عن وليد العرفي، مسؤول مكتب الإعلام في الجهاز الليبي، أن "فرع الجهاز بالواحات تلقّى معلومات تفيد بوجود مخزن يُحتجز فيه مهاجرون غير شرعيين داخل استراحة في شارع مشروع النخيل بأجخرة".
وفور القيام بعمليات التحري والبحث والرصد، نفذت عناصر الجهاز الجنائي مداهمة جرى خلالها القبض على شخصين من عناصر العصابة، وتمكنت من تحرير 263 مهاجرا غير شرعي
حالتهم الصحية جميعا سيئة، نتيجة التعذيب الذي كانوا يتعرضون له داخل مكان احتجازهم.
وأضاف المسؤول الليبي أن "المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة (إريتريا والصومال وإثيوبيا)، وجرى اختطافهم على فترات والانتقال بهم إلى تلك الاستراحة، بينهم من كان محتجزا هناك لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى وجود نساء بين المحتجزين جرى اغتصابهن بشكل مستمر، كما توفي أحدهم نتيجة سوء التغذية داخل مكان احتجازه".
وجرى نقل 25 مهاجرا منهم إلى المستشفى كانوا بحالة صحية حرجة، بالتوازي مع مباشرة عناصر التحقيق والاستدلال التحقيقات مع عنصري العصابة المقبوض عليهما، فيما تجرى عمليات ملاحقة لباقي أفراد العصابة.
وأفاد وليد العرفي، مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز الجنائي الليبي
، بأن الخاطفين كانوا يحتجزون المهاجرين لإرغام ذويهم على دفع 17 ألف دولار مقابل إطلاق كل مهاجر ينتمي إلى الصومال، ودفع 10 آلاف دولار مقابل إطلاق كل مهاجر ينتمي إلى إريتريا.