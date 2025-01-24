https://sarabic.ae/20250124/تشكيل-لجنة-مراقبة-ليبية-تشادية-بشأن-تنظيم-العمالة-والهجرة-غير-الشرعية-1097113091.html
تشكيل لجنة مراقبة ليبية تشادية بشأن تنظيم العمالة والهجرة غير الشرعية
تشكيل لجنة مراقبة ليبية تشادية بشأن تنظيم العمالة والهجرة غير الشرعية
سبوتنيك عربي
أعلنت ليبيا وتشاد، تشكيل لجنة مراقبة مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بشأن توافد العمالة إلى ليبيا، والموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطرابلس... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T12:17+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة، أن تشكيل اللجنة جاء خلال جلسة عمل عقدها علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، مع وزير الوظيفة العامة التشادي عبد الله أميدو أمبابي، خلال زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى العاصمة نجامينا.وقرر الاجتماع الثنائي تشكيل لجنة مراقبة مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بشأن التشغيل وتنظيم العمالة، مكونة من 6 أعضاء، 3 أعضاء من كل دولة، وهي مذكرة تشهد على متانة العلاقات التاريخية والنقاط المشتركة العديدة التي تجمع ليبيا وتشاد، بحسب البوابة.فيما بحث وزير العمل مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله، مع الوزير الليبي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا في مجال تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى ضرورة تكامل الجهود بين البلدين لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية التي تؤثر سلبا على الدولتين والمنطقة.وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قد قام في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيارة رسمية إلى دولة تشاد، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وتشاد.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عيسى مجيد منصور، إن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارتين، حيث تعد تشاد من دول الجوار التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لليبيا".وأكد بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين الليبي والتشادي، مؤكدًا أن هذه الزيارات تأتي ضمن توثيق العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ودول جوار ليبيا.
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العالم العربي, الأخبار, أخبار تشاد, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار تشاد, أخبار ليبيا اليوم
تشكيل لجنة مراقبة ليبية تشادية بشأن تنظيم العمالة والهجرة غير الشرعية
12:17 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 12:18 GMT 24.01.2025)
أعلنت ليبيا وتشاد، تشكيل لجنة مراقبة مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بشأن توافد العمالة إلى ليبيا، والموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطرابلس العاصمة.
وذكرت بوابة
"الوسط"، اليوم الجمعة، أن تشكيل اللجنة جاء خلال جلسة عمل عقدها علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، مع وزير الوظيفة العامة التشادي عبد الله أميدو أمبابي، خلال زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى العاصمة نجامينا.
وقرر الاجتماع الثنائي تشكيل لجنة مراقبة مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بشأن التشغيل وتنظيم العمالة، مكونة من 6 أعضاء، 3 أعضاء من كل دولة، وهي مذكرة تشهد على متانة العلاقات التاريخية والنقاط المشتركة العديدة التي تجمع ليبيا وتشاد
، بحسب البوابة.
11 ديسمبر 2024, 15:40 GMT
فيما بحث وزير العمل مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله، مع الوزير الليبي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا في مجال تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى ضرورة تكامل الجهود بين البلدين لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية التي تؤثر سلبا على الدولتين والمنطقة.
ويشار إلى أن سوق العمل الليبية تشغل حاليا مئات الآلاف من العمال الوافدين خاصة من دول الجوار، من بينها تشاد، في مجالات الزراعة والبناء والنظافة والورش والمطاعم، غير أن غالبيتهم يعملون دون ضمان اجتماعي أو عقود رسمية، ما يعرض حقوقهم للهدر.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قد قام في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيارة رسمية إلى دولة تشاد، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وتشاد.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، قال وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عيسى مجيد منصور، إن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارتين
، حيث تعد تشاد من دول الجوار التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لليبيا".
وأضاف الوزير الليبي أن هذه الزيارة بحثت ملفات عدة منها تأمين الحدود المشتركة والاقتصاد والأمن والتنمية المستدامة.
وأكد بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين الليبي والتشادي، مؤكدًا أن هذه الزيارات تأتي ضمن توثيق العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ودول جوار ليبيا
.