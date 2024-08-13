البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240813/البرلمان-الليبي-يصوت-بالإجماع-على-إنهاء-ولاية-حكومة-الدبيبة-والمجلس-الرئاسي-1091699586.html
البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي
البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي
سبوتنيك عربي
صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي) التي... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:42+0000
2024-08-13T14:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان، إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، وذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء".وأكد بليحق أن "مجلس النواب اعتبر حكومة السيد أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة لليبيا".وأضاف: "المجلس أكد أيضا أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو السيد رئيس مجلس النواب، وذلك كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الخصوص".وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في كلمته أمام المجلس، أن "المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة قد انتهت بانتهاء المدة المحددة لها، ولم تحقق السلطة التنفيذية أي شيء مما جاء في الاتفاق".وقال صالح إن "مجلس النواب شكل حكومة الوحدة الوطنية، ومن أهم مهامها تهيئة الأوضاع لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والقيام بالمهام الموكلة إليها، لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام حصاد أسوأ، حيث فشلت في تنظيم الانتخابات في مواعيدها، رغم أنها كانت تشكل بارقة أمل تحظى بدعم شعبي ودولي، تمثل في إقبال قرابة 3 ملايين ناخب، وعدد كبير من المترشحين للرئاسة ومجلس النواب".وتابع: "لقد وضعنا خارطة طريق بعد فشل حكومة السيد الدبيبة في أداء مهامها التي جاءت من أجلها وسحبت منها الثقة وكُلفت الحكومة الليبية التي يرأسها الآن الدكتور أسامة حماد، وهي الحكومة الشرعية التي تعمل على تأهيل الأوضاع الأمنية والاقتصادية لتنظيم الانتخابات والتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية".وشدد صالح على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة لأنه منتخب من الشعب، وأنه لم يسعَ لإطالة أمد الأزمة، ولكنه اتخذ كل الإجراءات الممكنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة".وطالب رئيس مجلس النواب الليبي بضرورة تقاسم الثروة بين الأقاليم "كحل لإنهاء حالة الاشتباك التي أرهقت البلاد والعباد".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
https://sarabic.ae/20240813/رئيس-البرلمان-الليبي-لا-أجد-حلا-ينهي-حالة-الاشتباك-والأزمة-غير-تقاسم--الثروة-بين-الأقاليم-1091679909.html
https://sarabic.ae/20240704/عضو-مجلس-النواب-الليبي-لـسبوتنيك-لن-تكون-هناك-انتخابات-قريبة-في-ليبيا-1090463164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_71af7fb63a5da4e776bfdadfebd36dfc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي

14:42 GMT 13.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي) التي جاءت في إطار المرحلة التمهيدية، وأكد بالمقابل على شرعية حكومة أسامة حماد.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان، إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، وذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء".
وأكد بليحق أن "مجلس النواب اعتبر حكومة السيد أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة لليبيا".
وأضاف: "المجلس أكد أيضا أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو السيد رئيس مجلس النواب، وذلك كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الخصوص".
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
رئيس البرلمان الليبي: لا أجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة غير تقاسم الثروة بين الأقاليم
11:51 GMT
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في كلمته أمام المجلس، أن "المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة قد انتهت بانتهاء المدة المحددة لها، ولم تحقق السلطة التنفيذية أي شيء مما جاء في الاتفاق".
وقال صالح إن "مجلس النواب شكل حكومة الوحدة الوطنية، ومن أهم مهامها تهيئة الأوضاع لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والقيام بالمهام الموكلة إليها، لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام حصاد أسوأ، حيث فشلت في تنظيم الانتخابات في مواعيدها، رغم أنها كانت تشكل بارقة أمل تحظى بدعم شعبي ودولي، تمثل في إقبال قرابة 3 ملايين ناخب، وعدد كبير من المترشحين للرئاسة ومجلس النواب".
وتابع: "لقد وضعنا خارطة طريق بعد فشل حكومة السيد الدبيبة في أداء مهامها التي جاءت من أجلها وسحبت منها الثقة وكُلفت الحكومة الليبية التي يرأسها الآن الدكتور أسامة حماد، وهي الحكومة الشرعية التي تعمل على تأهيل الأوضاع الأمنية والاقتصادية لتنظيم الانتخابات والتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية".
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
عضو بمجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن تكون هناك انتخابات قريبة في ليبيا
4 يوليو, 14:36 GMT
وشدد صالح على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة لأنه منتخب من الشعب، وأنه لم يسعَ لإطالة أمد الأزمة، ولكنه اتخذ كل الإجراءات الممكنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة".
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي بضرورة تقاسم الثروة بين الأقاليم "كحل لإنهاء حالة الاشتباك التي أرهقت البلاد والعباد".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"12:46 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала