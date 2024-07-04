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عضو بمجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن تكون هناك انتخابات قريبة في ليبيا
عضو بمجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن تكون هناك انتخابات قريبة في ليبيا
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، اليوم الخميس، إنه "لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، وأنها ليست بصدد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أنه ليس ضد الانتخابات... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T14:36+0000
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وشدد التكبالي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "ما يريده الغرب هو ما يراه مناسبا له"، مؤكدا أن "إقامة الانتخابات صعبة جدا لعدة أمور، أبرزها أن الشعب الليبي ليس مهيأ لإجراء الانتخابات، لأن الشعب الليبي يعيش العدم كل يوم".وأضاف: "يعجز المواطن الليبي على توفير قوت يومه، ناهيك عن حالة عدم التجانس بين أفراد الشعب الليبي، بسبب المليشيات والجهويات والقبيلة والعشائر في كل مكان".وأردف معتبرا أن "هناك أولويات يجب أن تتم قبل الانتخابات، ولا يمكن لشعب لم يخض فترة من الديمقراطية منذ عصور كبيرة أن يتم إجباره على إجراء الانتخابات، وهذا ليس حلا".وأوضح أن "ليبيا تريد الاستقرار والحرية والرخاء، ويجب على الشعب الليبي أن يتعلم كيف يحترم نفسه ويحترم الآخرين لكي يعيش الديمقراطية، لأنه إذا غاب في ليبيا احترام الآخر، وعدم احترام الرأي السياسي، وهذا هو السائد في الشارع الليبي، فإنه لا يمكن وسط كل ذلك إجراء الانتخابات في ليبيا".وأشار البرلماني الليبي بأن المبعوثة الأممية المكلفة، ستيفاني خوري، "شأنها شأن أي مندوب جاء في السابق، تدور من مكان إلى مكان، وتقوم بملاقاة كل الأطراف، لكنها في الواقع لن تستطيع أن تفعل شيئا"، معتبرا أن "جلوسها مع بعض الأطراف لن يكون حلا على الإطلاق"، بحسب قوله.وتابع مؤكدا أن "الحكومة القادمة لن تكون حكومة انتخابات، لأن الغرب لا يريد انتخابات تطيل عمر الأزمة أكثر فأكثر، ولكنهم يريدون تسوية تضمن لهم الحصول على مطامعهم ومصالحهم، والأمر سيكون مشروع في حالة المصالح المتبادلة ولا شيء غير ذلك".واعتبر أن "ما حدث في منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس، يعد من أبرز العوامل التي تؤكد عدم امكانية إجراء أي انتخابات في أمد قريب، لأن كل منطقة جغرافية لها مليشياتها ولها فتوّاتها التي تريد أن تقيم القانون بيدها، في ظل ضعف الحكومة المركزية، التي هي أضعف من أن تجابه هذه المليشيات، لأن رئيس الحكومة يريد البقاء ولا يريد أن يخلق العداء".وأبدى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، استغرابه "من أن خوري تتحدث عن انتخابات في هذا المناخ غير المريح والمخيف الذي يسقط فيه المواطن الليبي في كل يوم حتى الآن، ناهيك عن المعاناة اليومية وانقطاع الكهرباء وشح الوقود وغيرها من المعوقات التي يعيشها المواطن الليبي كل يومه وكأنه لا يعيش في بلاد نفطية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240704/عقيلة-صالح-الحل-في-ليبيا-لن-يكون-إلا-من-خلال-إجراء-الانتخابات-وتشكيل-حكومة-موحدة-في-البلاد-1090440131.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن

عضو بمجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن تكون هناك انتخابات قريبة في ليبيا

14:36 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 14:37 GMT 04.07.2024)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، اليوم الخميس، إنه "لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، وأنها ليست بصدد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أنه ليس ضد الانتخابات وإنما "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في الوقت الحالي".
وشدد التكبالي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "ما يريده الغرب هو ما يراه مناسبا له"، مؤكدا أن "إقامة الانتخابات صعبة جدا لعدة أمور، أبرزها أن الشعب الليبي ليس مهيأ لإجراء الانتخابات، لأن الشعب الليبي يعيش العدم كل يوم".
وأضاف: "يعجز المواطن الليبي على توفير قوت يومه، ناهيك عن حالة عدم التجانس بين أفراد الشعب الليبي، بسبب المليشيات والجهويات والقبيلة والعشائر في كل مكان".
وأردف معتبرا أن "هناك أولويات يجب أن تتم قبل الانتخابات، ولا يمكن لشعب لم يخض فترة من الديمقراطية منذ عصور كبيرة أن يتم إجباره على إجراء الانتخابات، وهذا ليس حلا".
وشدد التكبالي على "ضرورة أن يتعلم الشعب الليبي مدى أهمية الديمقراطية الحقيقية".
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
عقيلة صالح: الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة في البلاد
07:56 GMT
وأوضح أن "ليبيا تريد الاستقرار والحرية والرخاء، ويجب على الشعب الليبي أن يتعلم كيف يحترم نفسه ويحترم الآخرين لكي يعيش الديمقراطية، لأنه إذا غاب في ليبيا احترام الآخر، وعدم احترام الرأي السياسي، وهذا هو السائد في الشارع الليبي، فإنه لا يمكن وسط كل ذلك إجراء الانتخابات في ليبيا".
وأشار البرلماني الليبي بأن المبعوثة الأممية المكلفة، ستيفاني خوري، "شأنها شأن أي مندوب جاء في السابق، تدور من مكان إلى مكان، وتقوم بملاقاة كل الأطراف، لكنها في الواقع لن تستطيع أن تفعل شيئا"، معتبرا أن "جلوسها مع بعض الأطراف لن يكون حلا على الإطلاق"، بحسب قوله.
وتابع مؤكدا أن "الحكومة القادمة لن تكون حكومة انتخابات، لأن الغرب لا يريد انتخابات تطيل عمر الأزمة أكثر فأكثر، ولكنهم يريدون تسوية تضمن لهم الحصول على مطامعهم ومصالحهم، والأمر سيكون مشروع في حالة المصالح المتبادلة ولا شيء غير ذلك".
واعتبر أن "ما حدث في منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس، يعد من أبرز العوامل التي تؤكد عدم امكانية إجراء أي انتخابات في أمد قريب، لأن كل منطقة جغرافية لها مليشياتها ولها فتوّاتها التي تريد أن تقيم القانون بيدها، في ظل ضعف الحكومة المركزية، التي هي أضعف من أن تجابه هذه المليشيات، لأن رئيس الحكومة يريد البقاء ولا يريد أن يخلق العداء".
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
أمس, 19:41 GMT
وأبدى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، استغرابه "من أن خوري تتحدث عن انتخابات في هذا المناخ غير المريح والمخيف الذي يسقط فيه المواطن الليبي في كل يوم حتى الآن، ناهيك عن المعاناة اليومية وانقطاع الكهرباء وشح الوقود وغيرها من المعوقات التي يعيشها المواطن الليبي كل يومه وكأنه لا يعيش في بلاد نفطية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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