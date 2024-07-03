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https://sarabic.ae/20240703/الدبيبة-وأبو-الغيط-يبحثان-جهود-إجراء-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-في-ليبيا--1090431115.html
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
سبوتنيك عربي
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T19:41+0000
2024-07-03T19:41+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
جامعة الدول العربية
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
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وناقش الدبيبة وأبو الغيط كذلك تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا، كما بحثا توحيد الموقف العربي لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإمكانية دعم الشعب الفلسطيني.في السياق ذاته، افتتح أبو الغيط والدبيبة أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.وأكد أبو الغيط، في كلمته، على أهمية ملف الهجرة وتناوله في جامعة الدول العربية لكون عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود بشأن هذا الملف.وشدد الدبيبة على أن ليبيا تتحفظ على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، باعتباره يهدف إلى شرعنة الهجرة غير الشرعية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ.وأشار الدبيبة إلى الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية.ونوّه الدبيبة بأن ليبيا بصدد استضافة منتدى الهجرة عبر المتوسط في الـ 17 من يوليو/تموز الجاري، الذي يهدف إلى مناقشة الهجرة غير الشرعية وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
https://sarabic.ae/20240625/حفتر-ندعم-جهود-المفوضية-العليا-للانتخابات-لتحقيق-انتخابات-حرة-ونزيهة-في-ليبيا-1090176885.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار

الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

19:41 GMT 03.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، عددا من الملفات التي ارتكزت على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين متفق عليها.
وناقش الدبيبة وأبو الغيط كذلك تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا، كما بحثا توحيد الموقف العربي لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإمكانية دعم الشعب الفلسطيني.
في السياق ذاته، افتتح أبو الغيط والدبيبة أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أبو الغيط، في كلمته، على أهمية ملف الهجرة وتناوله في جامعة الدول العربية لكون عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود بشأن هذا الملف.
وشدد الدبيبة على أن ليبيا تتحفظ على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، باعتباره يهدف إلى شرعنة الهجرة غير الشرعية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، 25 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
25 يونيو, 17:51 GMT
وأشار الدبيبة إلى الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية.
ونوّه الدبيبة بأن ليبيا بصدد استضافة منتدى الهجرة عبر المتوسط في الـ 17 من يوليو/تموز الجاري، الذي يهدف إلى مناقشة الهجرة غير الشرعية وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
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