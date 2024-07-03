https://sarabic.ae/20240703/الدبيبة-وأبو-الغيط-يبحثان-جهود-إجراء-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-في-ليبيا--1090431115.html

الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

سبوتنيك عربي

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T19:41+0000

2024-07-03T19:41+0000

2024-07-03T19:41+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

جامعة الدول العربية

عبد الحميد الدبيبة

الأخبار

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وناقش الدبيبة وأبو الغيط كذلك تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا، كما بحثا توحيد الموقف العربي لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإمكانية دعم الشعب الفلسطيني.في السياق ذاته، افتتح أبو الغيط والدبيبة أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.وأكد أبو الغيط، في كلمته، على أهمية ملف الهجرة وتناوله في جامعة الدول العربية لكون عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود بشأن هذا الملف.وشدد الدبيبة على أن ليبيا تتحفظ على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، باعتباره يهدف إلى شرعنة الهجرة غير الشرعية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ.وأشار الدبيبة إلى الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية.ونوّه الدبيبة بأن ليبيا بصدد استضافة منتدى الهجرة عبر المتوسط في الـ 17 من يوليو/تموز الجاري، الذي يهدف إلى مناقشة الهجرة غير الشرعية وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار