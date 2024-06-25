https://sarabic.ae/20240625/حفتر-ندعم-جهود-المفوضية-العليا-للانتخابات-لتحقيق-انتخابات-حرة-ونزيهة-في-ليبيا-1090176885.html
حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية". 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T17:51+0000
2024-06-25T17:51+0000
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جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدّد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".وحضر اللقاء كذلك، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240623/الدبيبة-يجدد-دعم-حكومته-لإجراء-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-الليبية-1090107390.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية".
جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدّد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".
وحضر اللقاء كذلك، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.
وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر
، قد صرح في وقت سابق، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان
، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.