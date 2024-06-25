حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
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حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية". 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T17:51+0000
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جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدّد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".وحضر اللقاء كذلك، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240623/الدبيبة-يجدد-دعم-حكومته-لإجراء-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-الليبية-1090107390.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

17:51 GMT 25.06.2024
© Photoالقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، 25 يونيو/ حزيران 2024
القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، 25 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، 25 يونيو/ حزيران 2024
© Photo
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أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية".
جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدّد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".
وحضر اللقاء كذلك، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
الدبيبة يجدد دعم حكومته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
23 يونيو, 15:53 GMT
وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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