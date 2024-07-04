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عقيلة صالح: الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة في البلاد
عقيلة صالح: الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T07:56+0000
2024-07-04T07:56+0000
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وفي بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الخميس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوضح صالح أن "المجلس قد أوفى بكافة الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13 وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد".وبحسب البيان الإعلامي، شدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك الحرية لليبيين في الاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم هذه الانتخابات وتشرف عليها، ومن خلالها يتم توحيد كافة الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي".وأشار البيان إلى أن تصريحات عقيلة صالح "جاءت بعد لقاء جمعه بنائب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المُرافق لها بمدينة القبة شرقي ليبيا".وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.وأضاف صالح: "إن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قد شدد على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية".جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".
https://sarabic.ae/20240703/الدبيبة-وأبو-الغيط-يبحثان-جهود-إجراء-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-في-ليبيا--1090431115.html
https://sarabic.ae/20240625/حفتر-ندعم-جهود-المفوضية-العليا-للانتخابات-لتحقيق-انتخابات-حرة-ونزيهة-في-ليبيا-1090176885.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

عقيلة صالح: الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة في البلاد

07:56 GMT 04.07.2024
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDAعقيلة صالح
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفي بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الخميس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوضح صالح أن "المجلس قد أوفى بكافة الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13 وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد".
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
الدبيبة وأبو الغيط يبحثان جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
أمس, 19:41 GMT
وبحسب البيان الإعلامي، شدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك الحرية لليبيين في الاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم هذه الانتخابات وتشرف عليها، ومن خلالها يتم توحيد كافة الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي".
وأشار البيان إلى أن تصريحات عقيلة صالح "جاءت بعد لقاء جمعه بنائب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المُرافق لها بمدينة القبة شرقي ليبيا".
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.
وأضاف صالح: "إن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، 25 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
حفتر: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
25 يونيو, 17:51 GMT
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قد شدد على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية".
جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".
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