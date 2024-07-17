https://sarabic.ae/20240717/طرابلس-ونجامينا-توقعان-اتفاقية-بشأن-ترحيل-المهاجرين-التشاديين-وتسوية-أوضاعهم-1090890234.html
ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم
ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم
سبوتنيك عربي
وقّعت ليبيا وتشاد، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن ترحيل المواطنين التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط". 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T16:05+0000
2024-07-17T16:05+0000
2024-07-17T16:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تشاد
أفريقيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504043_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7222646bdb344a6397f254b4887e9659.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.وتنص الاتفاقية على تشكل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأي مشاكل.جاءت هذه الاتفاقية على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، الذي تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.
https://sarabic.ae/20240716/هل-سيحد-منتدى-الهجرة-عبر-المتوسط-من-تدفق-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-أوروبا-1090853085.html
أخبار تشاد
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504043_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4a5ce3ae83b46a6e80ffa10724cfa6b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم
16:05 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 16:19 GMT 17.07.2024)
وقّعت ليبيا وتشاد، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن ترحيل المواطنين التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط".
وبحسب مراسل "سبوتنيك
"، تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.
وبحسب الاتفاقية، يستفيد المواطنون التشاديون الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى تشاد، من المساعدة اللوجستية والمالية من الحكومتين الليبية والتشادية، وسيتم وضع برامج إعادة الإدماج لهم لتسهيل عودتهم وإعادة إدماجهم في بلادهم.
وتنص الاتفاقية على تشكل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأي مشاكل.
جاءت هذه الاتفاقية على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط"،
الذي تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.