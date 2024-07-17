https://sarabic.ae/20240717/طرابلس-ونجامينا-توقعان-اتفاقية-بشأن-ترحيل-المهاجرين-التشاديين-وتسوية-أوضاعهم-1090890234.html

ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم

ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم

سبوتنيك عربي

وقّعت ليبيا وتشاد، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن ترحيل المواطنين التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط". 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T16:05+0000

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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.وتنص الاتفاقية على تشكل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأي مشاكل.جاءت هذه الاتفاقية على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، الذي تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.

https://sarabic.ae/20240716/هل-سيحد-منتدى-الهجرة-عبر-المتوسط-من-تدفق-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-أوروبا-1090853085.html

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