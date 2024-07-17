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ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم
ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم
سبوتنيك عربي
وقّعت ليبيا وتشاد، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن ترحيل المواطنين التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط". 17.07.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.وتنص الاتفاقية على تشكل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأي مشاكل.جاءت هذه الاتفاقية على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، الذي تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.
https://sarabic.ae/20240716/هل-سيحد-منتدى-الهجرة-عبر-المتوسط-من-تدفق-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-أوروبا-1090853085.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية بشأن ترحيل المهاجرين التشاديين وتسوية أوضاعهم

16:05 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 16:19 GMT 17.07.2024)
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AP Photo
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وقّعت ليبيا وتشاد، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن ترحيل المواطنين التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
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وبحسب الاتفاقية، يستفيد المواطنون التشاديون الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى تشاد، من المساعدة اللوجستية والمالية من الحكومتين الليبية والتشادية، وسيتم وضع برامج إعادة الإدماج لهم لتسهيل عودتهم وإعادة إدماجهم في بلادهم.

وتنص الاتفاقية على تشكل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأي مشاكل.
جاءت هذه الاتفاقية على هامش منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، الذي تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.
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