https://sarabic.ae/20250211/بسبب-دولتين-صادرات-بلد-عربي-من-الغاز-المسال-تسجل-انخفاضا-تاريخيا--1097676432.html
"بسبب دولتين"... صادرات بلد عربي من الغاز المسال تسجل انخفاضا تاريخيا
"بسبب دولتين"... صادرات بلد عربي من الغاز المسال تسجل انخفاضا تاريخيا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة المتخصصة، عن انخفاض تاريخي لصادرات إحدى الدول العربية من الغاز المسال، خلال يناير/ كانون الثاني 2025، بسبب دولتين. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T12:34+0000
2025-02-11T12:34+0000
2025-02-11T12:34+0000
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وذكر التقرير أن "صادرات الجزائر من الغاز المسال شهدت انخفاضًا تاريخيًا، مع تراجع حادّ في واردات تركيا وفرنسا، حيث بلغت صادرات الغاز المسال الجزائري 0.39 مليون طن في الشهر الماضي، مقابل 0.77 مليون طن، خلال ديسمبر(كانون الأول الماضي)".ووفقا للتقرير، فإن هذا الرقم "يمثل هبوطًا بنسبة 50% على أساس شهري، فضلًا عن تراجع أكبر (63%) مقارنة مع شهر يناير 2024، حينما بلغت الصادرات الجزائرية 1.04 مليون طن".وأشار التقرير أيضا إلى أن صادرات الجزائر من الغاز المسال واصلت هبوطها للشهر الثاني على التوالي، وذهبت إلى 4 دول فقط خلال يناير 2025، وهي على النحو الآتي:وانخفضت واردات تركيا من الغاز المسال الجزائري بنسبة 43%، خلال الشهر الماضي، مقارنة بالمستوى البالغ 0.325 مليون طن، في ديسمبر 2024.وتراجعت واردات فرنسا بنسبة 73.7%، في يناير 2025، مقارنة مع مستوى 0.373 مليون طن المسجّل في الشهر السابق له.يذكر أن تركيا وفرنسا، أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في عام 2024، مع استحواذهما على 63% من إجمالي الشحنات.حفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولارصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, طاقة
"بسبب دولتين"... صادرات بلد عربي من الغاز المسال تسجل انخفاضا تاريخيا
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة المتخصصة، عن انخفاض تاريخي لصادرات إحدى الدول العربية من الغاز المسال، خلال يناير/ كانون الثاني 2025، بسبب دولتين.
وذكر التقرير أن "صادرات الجزائر من الغاز المسال شهدت انخفاضًا تاريخيًا، مع تراجع حادّ في واردات تركيا وفرنسا، حيث بلغت صادرات الغاز المسال الجزائري 0.39 مليون طن في الشهر الماضي، مقابل 0.77 مليون طن، خلال ديسمبر(كانون الأول الماضي)".
ووفقا للتقرير، فإن هذا الرقم "يمثل هبوطًا بنسبة 50% على أساس شهري، فضلًا عن تراجع أكبر (63%) مقارنة مع شهر يناير 2024، حينما بلغت الصادرات الجزائرية 1.04 مليون طن".
ويأتي تراجع صادرات الغاز المسال الجزائري، بعدما بلغت 11.62 مليون طن عام 2024، بانخفاض 1.83 مليون طن على أساس سنوي، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024"، الصادر حديثًا عن "وحدة أبحاث الطاقة".
وأشار التقرير أيضا إلى أن صادرات الجزائر من الغاز المسال واصلت هبوطها للشهر الثاني على التوالي، وذهبت إلى 4 دول فقط خلال يناير 2025، وهي على النحو الآتي:
3.
كرواتيا: 0.076 مليون طن.
4.
إيطاليا: 0.029 مليون طن.
وانخفضت واردات تركيا من الغاز المسال الجزائري
بنسبة 43%، خلال الشهر الماضي، مقارنة بالمستوى البالغ 0.325 مليون طن، في ديسمبر 2024.
وتراجعت واردات فرنسا
بنسبة 73.7%، في يناير 2025، مقارنة مع مستوى 0.373 مليون طن المسجّل في الشهر السابق له.
يذكر أن تركيا وفرنسا، أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري
في عام 2024، مع استحواذهما على 63% من إجمالي الشحنات.