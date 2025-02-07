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حفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار
حفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد أن شركة عربية تعتزم البدء في حفر 11 بئرا جديدة في إحدى الدول العربية، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:15+0000
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وأوضح التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أن شركة "دانة غاز" الإماراتية، تعتزم الشروع في حفر 11 بئرًا جديدة في مصر، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز، بعد الانتهاء من دمج مناطق امتيازاتها في امتياز واحد.وأشار التقرير إلى أن الشركة الإماراتية وقّعت، في نهاية العام 2024، رسميًا اتفاقية جديدة لدمج مناطق الامتياز مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).ووفقا للتقرير، تلتزم "دانة غاز"، بموجب الاتفاقية الجديدة، بتنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار يتضمن حفر 11 بئرًا جديدة.ومن المتوقع أن يُسهم البرنامج في الحد من الآثار المترتبة على تراجع إنتاج حقول "دانة غاز" في مصر، من خلال زيادة كميات الغاز المنتج بمقدار 80 مليار قدم مكعبة.الجدير بالذكر أن كميات الغاز الإضافية المنتجة ستؤدي إلى تحقيق وفورات في التكلفة تزيد على مليار دولار لصالح الاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.صادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024من بينها 3 دول عربية... أكبر 5 صفقات نفطية في يناير 2025
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أنبوب نفط, نفط خام
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أنبوب نفط, نفط خام

حفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار

13:15 GMT 07.02.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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كشف تقرير جديد أن شركة عربية تعتزم البدء في حفر 11 بئرا جديدة في إحدى الدول العربية، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.
وأوضح التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أن شركة "دانة غاز" الإماراتية، تعتزم الشروع في حفر 11 بئرًا جديدة في مصر، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز، بعد الانتهاء من دمج مناطق امتيازاتها في امتياز واحد.
وأشار التقرير إلى أن الشركة الإماراتية وقّعت، في نهاية العام 2024، رسميًا اتفاقية جديدة لدمج مناطق الامتياز مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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وبموجب الاتفاقية الجديدة، يتم دمج مناطق امتيازات الشركة الحالية ضمن امتياز واحد يشمل مساحة استكشاف إضافية تبلغ 297 كيلومترًا مربعًا، وبشروط مالية محسّنة، ما سيعزز الكفاءة التشغيلية للشركة ويمنحها المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر.

ووفقا للتقرير، تلتزم "دانة غاز"، بموجب الاتفاقية الجديدة، بتنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار يتضمن حفر 11 بئرًا جديدة.
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دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
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ومن المتوقع أن يُسهم البرنامج في الحد من الآثار المترتبة على تراجع إنتاج حقول "دانة غاز" في مصر، من خلال زيادة كميات الغاز المنتج بمقدار 80 مليار قدم مكعبة.
الجدير بالذكر أن كميات الغاز الإضافية المنتجة ستؤدي إلى تحقيق وفورات في التكلفة تزيد على مليار دولار لصالح الاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.
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